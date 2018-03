Isola dei Famosi 2018, Francesca e Simone/ Video, tentazione per i naufraghi e penne al ragù per tutti!

16 marzo 2018 Anna Montesano

Tentazione all'Isola dei Famosi 2018

Una missione importante è arrivata per Francesca Cipriani e Simone Barbato all'Isola dei Famosi 2018. La produzione ha scelto proprio loro due per una "tentazione" da superare: Francesca e Simone hanno dovuto raggiungere il totem in cima alla montagna, seguendo un percorso segnato con dei fili rossi. Qui hanno ricevuto poi delle istruzioni da seguire per portare al termine una complessa prova. L'entusiasmo alla coppia non mancato, soprattutto sperando che alla fine di questa scalata potesse esserci del cibo. Ed ecco infatti che, arrivati alla meta, lì su un banco trovano ben nove piatti fumanti di pennette al ragù. Una visione celestiale per i due naufraghi e, in particolar modo, per Francesca Cipriani che esulta per la felicità.

UNA MISSIONE DIFFICILE PER FRANCESCA E SIMONE

Poi però, prima di addentarle, arriva il momento di leggere l'avvertimento: Simone e Francesca possono mangiare quanto vogliono ma di nascosto dagli altri naufraghi oppure condividere con gli altri la pasta, portando a mano e da soli i nove piatti di penne al ragù con il rischio di farli cadere a terrà durante il difficile trasporto dalla montagna fino alla spiaggia. In quel caso, tutto ciò caduto in terra sarebbe stato perso. A vincere e senza battere ciglio è lo spirito di gruppo: Francesca Cipriani e Simone Barbato si organizzano per portare in modo sicuro i 9 piatti nel tempo prestabilito, riuscendo nella loro difficile impresa. Tornati in spiaggia vengono infatti accolti dai compagni naufraghi che, al settimo cielo, condividono con loro il bottino (Clicca qui per il video).

