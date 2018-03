JUSTIN BIEBER E SELENA GOMEZ/ La coppia sta ancora insieme: ecco le ipotesi dei tabloid americani

Justin Bieber e Selena Gomez stanno ancora insieme, a detta di molti tabloid americani. La coppia continua però a vivere un periodo difficile: ecco i motivi.

16 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Justin Bieber e Selena Gomez continuano a non dare notizie di sé: gli ultimi avvistamenti della coppia risalgono al viaggio in Giamaica in occasione del matrimonio del padre di lui. Le immagini hanno fatto il giro del mondo mostrando la coppia felice e innamorata, ma poi cos'è accaduto? Per quale motivo non si sono più visti insieme? È vero che Selena ha augurato al suo fidanzato il buon compleanno, qualche giorno fa, ma ciò non basta per porre fine ai dubbi riguardo la crisi della coppia. È infatti impossibile fare a meno di pensare che tra loro stia accadendo qualcosa e le dichiarazioni di alcuni insider ai tabloid e siti americani esperti in gossip confermano, anche se solo in parte, l'allontanamento deciso da entrambi. Partiamo dunque dal presupposto che la coppia non viene fotografata insieme dallo scorso 28 febbraio anche se i paparazzi sono spesso al seguito di entrambi, soprattutto di Bieber che negli ultimi giorni è stato visto in spiaggia o impegnato nello sport. Ma di Selena neppure l'ombra, a differenza di quanto accaduto in passato...

Justin Bieber e Selena Gomez: rottura o desiderio di privacy

I taboid americani di gossip non perdono di vista Selena Gomez e Justin Bieber additando all'una o all'altra motivazione per giustificare l'allontanamento della coppia: c'è chi parla dal desiderio di lei di dare tempo alla famiglia, che come noto non gradisce affatto il ritorno di fiamma, e chi invece ipotizza che ci sia sotto dell'altro. La cantante sarebbe infatti ripiombata nella depressione a causa dei troppi impegni professionali ai quali non riesce a fare fronte, soprattutto in vista dell'uscita del suo prossimo album. Tra le tesi più discusse, resta anche la più semplice ovvero la necessità di trascorrere del tempo in studio di registrazione, non avendo quindi gli spazi per dedicarsi ai propri affetti. Ma una certezza permane tra i tanti insider che si sono rivolti a E!Online, People o US Weekly: la rottura tra Selena e Justin non sarebbe definitiva e i sentimenti della coppia sarebbero ancora intatti. Almeno in attesa, della prossima rivelazione!

