Leonardo De Andreis/ Video, salvato da Toto Cutugno. Sarà la sorpresa della serata? (Sanremo Young)

Leonardo De Andreis non ha avuto vita facile a Sanremo Young ed in più di un'occasione si è avvicinato di molto all'uscita dalla gara. Come andrà la finalissima?

Leonardo De Andreis - Sanremo Young

Leonardo De Andreis sarà fra i finalisti di Sanremo Young che questa sera si sfideranno per vincere il titolo di campione. Il 17enne è riuscito a rimanere in gara solo grazie al voto dello Showdown: Toto Cutugno gli ha permesso quindi di continuare il percorso, nonostante la sua performance non abbia soddisfatto tutti i giudici. Bene invece i duetti dell'ultima puntata: il giovane talento si è esibito ne La prima cosa bella e Che sarà, due delle maggiori hit della band e parte del suo repertorio degli anni '70. Atmosfere in bianco e nero e degne di una pellicola consumata dal tempo, con una clip sullo sfondo che richiama i grandi eventi italiani avvenuti in quegli anni. La performance di Leonardo ha di certo conquistato il pubblico presente in studio, che si è lanciato subito in un grande applauso. Importante il contributo del giovane concorrente, su un duetto che ha visto in difficoltà gli stessi giudici. Clicca qui per rivedere il video del duetto di Leonardo De Andreis con i Ricchi e Poveri.

TOTO CUTUGNO LO SALVA IN FINALE

Lo spareggio vissuto da Leonardo De Andreis nell'ultima puntata di Sanremo Young lo ha visto rischiare l'eliminazione. Il concorrente 17enne si è visto in sfida con Rocco e Ouiam, già protagonisti di uno slittamento in avanti. Il suo posto alla fine è stato garantito da Toto Cutugno, che ha sottolineato di non poter eliminare Leonardo dalla competizione, anche se il giudice avrebbe preferito non esprimersi a riguardo allo spareggio fra i tre artisti. Anche se il pubblico si è schierato dalla parte di Leonardo, l'ospite chiamato in causa per lo Showdown ha ricevuto una pioggia di critiche anche sui social per aver abbandonato gli altri due cantanti in gara, nonostante le abilità di De Andreis non siano state messe in discussione. Impossibile per alcuni contestatori non pensare che in realtà il voto di Cutugno fosse legato alle condizioni di salute di Leonardo, soprattutto se paragonato a Ouiam, che agli occhi di molti non avrebbe dovuto perdere allo spareggio.

UN PERCORSO INCERTO FIN DALL'INIZIO?

Il percorso di Leonardo de Andreis a Sanremo Young non è stato sempre roseo. Lo abbiamo visto infatti conquistare il quarto posto nella penultima puntata con un totale di 170 punti, poco al di sotto di Zaira ma comunque significativo. Soprattutto se si considera che nell'appuntamento precedente aveva rischiato l'eliminazione a causa di un totale di appena 79 e che è riuscito a scavalcare di una posizione solo nella classifica finale grazie al voto dei concorrenti. E non si trattava nemmeno della prima volta in cui il concorrente ha rischiato grosso, dato che anche la seconda puntata del talent non lo ha visto vincente con il brano Cose della vita. Le probabilità che possa non riuscire a superare anche quest'ultimo scoglio sono quindi molto alte: la presenza di Luna Farina in gara lo mette di certo in difficoltà, così come quella di Raffaele Rende, giudicati due dei concorrenti più forti dello show.

