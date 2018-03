Loredana Lecciso “archivia” Al Bano / Sarà Maria Maddalena in teatro, le prove del balletto classico a Lecce

16 marzo 2018 Valentina Gambino

Barbara d’Urso come sempre, dedica delle interessanti parentesi riservate alle ultime dinamiche di Loredana Lecciso, la bionda showgirl che, dopo il tira e molla con Al Bano Carrisi ha deciso comunque di tornare a Lecce per questioni lavorative. La ruspante conduttrice napoletana, inaugura il nuovo inciso rivolto al gossip, mostrando ai presenti in studio a Pomeriggio 5, la nuova cover del settimanale DiPiù in edicola da domani con il suo nuovo numero. Sandro Mayer ha voluto dedicare la copertina proprio alla nostra Barbarella Nazionale, citando la possibilità di far tornare la Dottoressa Giò nuovamente in televisione: “Ma la notizia non è la Dottoressa Giò che torna – afferma Carmelita - dentro c’è la vera notizia: Loredana Lecciso che balla in un balletto classico interpretando Maria Maddalena”, confida. E se anche voi non vedere l’ora di scoprirne di più, vi invitiamo a non mollare questo nuovo articolo.

Mentre tutti parlano delle sue vicende familiari, Loredana Lecciso cerca di concertarsi per il suo esordio teatrale. “Le ultime parole di Cristo”, questo il nome dello spettacolo presto in scena a Lecce interpretando il ruolo di Maria Maddalena. Dopo l’allontanamento volontario da Cellino San Marco, dopo il gossip sulla gravidanza di Cristel Carrisi e l’ipotetico messaggio che avrebbe fatto infuriare Romina (anche se la Lecciso precisa che qualcuno le avrebbe rubato l’identità su Facebook), la compagna (?) di Al Bano si dedica anima e corpo al lavoro. Proprio la sua dolce metà, tra un concerto e l’altro ha avuto modo di parlare, chiarendo il suo punto di vista sul matrimonio e precisando che non la sposerà, specie dopo l’esito negativo delle prime nozze con la Power. Loredana intanto, sembra completamente assorbita dal suo balletto “Da un mese ho lasciato Pavia e sono tornata a Lecce e tutte le mattine faccio due ore di prove con la compagnia”, ha dichiarato. Barbara d’Urso poi, ha confessato di avere un video delle prove: “Ma non posso dirvi quando ve lo farò vedere…” conclude.

