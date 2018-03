Luna Farina/ Video, la concorrente più completa del talent? (Sanremo Young)

Luna Farina si salva grazie all'orchestra e conquista la finalissima di Sanremo Young: riuscirà a superare il temutissimo rivale Raffaele Renda?

Luna Farina - Sanremo Young

Sanremo Young vedrà in finalissima anche Luna Farina, la giovane cantante di 16 anni che ha fatto discutere i social per la sua bravura. Il suo posto in classifica l'ha vista superare nell'ultima puntata Leonardo De Andreis, posizionandosi terza solo grazie al voto dell'orchestra. Un posto di vantaggio che le ha permesso di riscuotere i successi precedenti, ma che non le ha concesso di superare questa volta Elena Manuele. Nel precedente appuntamento con il talent giovanile l'abbiamo vista inoltre in duetto con Baby K sulle note della sua celebre Roma-Bangkok e della quotatissima Voglio ballare con te, un'occasione che le ha permesso di mettere al di sotto dei riflettori della kermesse le sue indiscusse abilità artistiche. Energica e frizzante sul palco, Luna è riuscita come al solito a farsi travolgere persino dalla coereografia, finendo per unirsi per qualche istante ad uno dei ballerini del cast dei professionisti. Clicca qui per vedere il video del duetto fra Luna Farina e Baby K a Sanremo Young.

FRA LE FAVORITE DELL'ACADEMY

Spumeggiante e fresca, oltre che matura dal punto di vista canoro, Luna Farina sembra aver conquistato l'Academy di Sanremo Young fin dal suo ingresso nel talent. Sicuramente avvantaggiate dalle abilità espressive del suo volto, è di certo fra i concorrenti più completi della kermesse ed in grado di reggere il palco con una forza significativa. La sua personalità, visibile nella grinta con cui ha affrontato la scala dello studio, ha colpito i giudici già dalla prima puntata, facendola diventare di diritto una delle loro beniamine. Per alcuni potrebbe oscurare persino Raffaele Renda, dalla voce chiara e femminea, senza considerare Leonardo De Andreis e la sua voce black che gli ha permesso di rimanere a lungo in primo piano. La concorrente 16enne potrebbe tuttavia tentare il colpaccio e superare i rivali in gara, finendo ancora una volta con un testa a testa con Raffaele, che a quel punto dovrà giocarsi delle carte in più per riuscire a mantenere intatto il titolo di primo in classifica.

INCIAMPA NELL'ULTIMA PUNTATA, SALVA GRAZIE ALL'ORCHESTRA

La prima puntata di Sanremo Young ha acceso i riflettori su Luna Farina grazie alla sua interpretazione di Oggi sono io, un brano di Alex Britti. Dopo una presentazione particolare, in cui ha messo in evidenza la propria solarità, la concorrente è riuscita a superare la soglia della media del 9 ed a superare persino il più favorito Leonardo de Andreis, almeno secondo i pronostici pre talent. Un punteggio che è riuscita alla fine a superare anche nella seconda puntata, quando la sua interpretazione di Vivimi di Laura Pausini, il suo idolo musicale, l'ha premiata con una percentuale del 10,84% per quanto riguarda il voto dell'Academy e con cui l'abbiamo vista conquistare il secondo posto in classifica. Meno fortunata invece l'ultima puntata, dove con tanti 8 ricevuti dai giudici, ha raggiunto il terzo posto solo grazie al voto dell'orchestra. Una volontà forse di premiarla ed evitare il baratro che altrimenti avrebbe potuto vederla in scontro con i due eliminati.

