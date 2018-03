MARISA LAURITO/ Porta in scena la commedia brillante ‘Quattro donne e una canaglia’ (Ieri e oggi)

Marisa Laurito si racconta a Ieri e oggi. In grande forma per la tournée teatrale di ‘Quattro donne e una canaglia’. Con lei anche Corinne Clery, Barbara Bouchet e Gianfranco D’Angelo.

16 marzo 2018

Marisa Laurito a Ieri e oggi

Marisa Laurito, una delle attrici più amate dal pubblico italiano protagonista a Ieri e oggi per ripercorrere le tappe fondamentali della sua lunga carriera mescolando ricordi, novità e tanta ironia. Definita da molti un vero uragano di simpatia e talento, Marisa Laurito ha iniziato la sua carriera con i migliori auspici. Si racconta infatti che in tenera età spiasse il grande Eduardo De Filippo durante le prove con la sua compagnia al teatro San Ferdinando. Da qui la conoscenza con il grande commediografo napoletano e la possibilità di entrare a far parte della sua compagnia, prendendo anche parte a numerosi adattamenti per la televisione che poi venivano trasmessi in Rai. Il successo però arriva con Quelli della notte, successivamente Renzo Arbore la chiama a partecipare al programma Indietro tutta, a cui poi seguono Buonasera Raffaella, e Fantastico con Adriano Celentano. Apprezzata e stimata da tutti i suoi colleghi, Marisa Laurito nel corso della sua carriera artistica ha vinto anche il Telegatto come miglior personaggio femminile dell’anno. Nonostante negli ultimi tempi non appaia molto in televisione, Marisa Laurito ha sempre saputo raccogliere grandi consensi dal pubblico anche e soprattutto per la sua simpatia e continua a farlo tuttora perché la sua arte è rimasta nel cuore di molti.

MARISA LAURITO AL FIANCO DI CORINNE CLERY E BARBARA BOUCHET

Negli ultimi anni Marisa Laurito ha dato spazio nella sua vita alla vena artistica che da sempre scorre nel suo sangue, infatti sin da bambina ha coltivato una passione per l’arte che ha tradotto ultimamente dedicandosi alla pittura e alla scultura. Il tutto però non disdegnando l’altra sua passione che è il teatro. Infatti la Laurito è in tournée teatrale con lo spettacolo ‘Quattro donne e una canaglia’. Si tratta di un divertente e allo stesso tempo intrigante spettacolo che vede un cast di assoluto valore. Infatti oltre a Marisa Laurito vi sono anche Corinne Clery, Barbara Bouchet con la partecipazione straordinaria di Gianfranco D’Angelo. A loro si aggiungono anche Paola Caruso e Nicola Paduano. Si tratta di una commedia brillante di Pierre Chesnot che mette in evidenza il rapporto quasi mai risolto tra uomo e donna in cui ogni protagonista e la stessa Marisa Laurito da prova di se muovendosi con grande leggerezza e maestria, coinvolgendo anche il pubblico in quello che sarà un susseguirsi di malintesi e di ilarità per uno spettacolo da non perdere.

