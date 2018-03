MASSIMO LOPEZ E TULLIO SOLENGHI/ "Anna Marchesini, la nostra musa..." (Ieri e oggi)

Massimo Lopez e Tullio Solenghi protagonisti della nuova puntata di Ieri e oggi. Insieme in teatro, dopo 15 anni di assenza con lo spettacolo 'Lopez & Solenghi'.

16 marzo 2018 Francesca Pasquale

Massimo Lopez e Tullio Solenghi a Ieri e oggi

Attori, showman, artisti poliedrici, ma soprattutto amici, questo sono Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Negli anni passati imitatori diventati noti al pubblico grazie alle spettacolari performance che riuscivano a mettere in scena nel sodalizio comico che li vedeva affiancati da una grande ed indimenticabile Anna Marchesini, definita la pietra miliare del Trio. Come dimenticare le loro esibizioni che hanno fatto ridere intere generazioni di italiani prima a Domenica In, poi a Fantastico. Seppur di grande successo il Trio si scoglie nel 1994 per poi ricostituirsi eccezionalmente soltanto nel 2008, a ben trentacinque anni di distanza dal loro primo spettacolo all’interno di un programma di allora, Non c’è più la mezza stagione. Tuttavia Massimo Lopez e Tullio Solenghi si conoscono negli anni Settanta quando entrambi prendono parte allo spettacolo di Pirandello e Bertold Brench al teatro Stabile di Genova. Il loro quindi è un feeling artistico ultradecennale in cui la grande passione per l’arte, la professionalità, ma anche la semplicità e l’umiltà caratterizzano il loro sodalizio artistico che continua a mietere successi su successi.

MASSIMO LOPEZ E TULLIO SOLENGHI: ANNA MARCHESINI FONTE DELLA LORO ISPIRAZIONE

Come già accennato, Massimo Lopez e Tullio Solenghi dopo l’esperienza comune che li ha visti grandi protagonisti a Tale e Quale Show, hanno deciso di tornare sul palcoscenico per uno spettacolo divertente e piacevole, ‘Lopez & Solenghi’. Dopo ben quindici anni di assenza, i due artisti genovesi si ritrovano sul palcoscenico come due vecchi e cari amici come rivelano loro stessi al pubblico nell’aprire lo spettacolo. Massimo Lopez e Tullio Solenghi sono interpreti e autori del loro spettacolo in cui vengono accompagnati dalle musiche live della Jazz Company diretta dal maestro Gabriele Comeglio e in cui si cimentano in imitazioni esilaranti, duetti musicali sui generis, sketch, improvvisazioni e interazioni con il pubblico. Molto carino il duetto tra Gino Paoli e Ornella Vanoni o quello tra Dean Martin e Frank Sinatra. Irriverente ma di grande effetto è la costante presa in giro reciproca anche se il tutto avviene nella stima e nel rispetto altrui. Come non ridere quando Papa Bergoglio incontra Papa Ratzinger o quando Massimo Lopez riesce ad imitare ed allo stesso tempo prendere in giro la cantante Patty Pravo. Nel loro spettacolo è sempre presente la figura di Anna Marchesini che è oramai diventata una sorta di fonte di ispirazione, tanto che al fine dello spettacolo le dedicano una poesia davvero emozionante. Uno spettacolo da gustare tutto di un fiato e che rivela il loro inconfondibile marchio di fabbrica.

