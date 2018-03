Michele Bravi/ Il cantante torna sul palco dell'Ariston (Sanremo Young)

Michele Bravi a Sanremo Young: il cantante sarà ospite della finalissima della prima edizione del talent show condotto da Antonella Clerici e in onda su Rai 1.

Michele Bravi sarà tra gli ospiti della finalissima di Sanremo Young che andrà in onda questa sera, venerdì 16 marzo 2018, su Rai 1. Il talent show condotto da Antonella Clerici, che si svolge dal Teatro Ariston di Sanremo, è giunto alla finalissima. Oltre a Michele Bravi, tra gli ospiti che duetteranno con i 4 finalisti di questa prima edizione del programma, troveremo anche Gino Paoli, Giusy Ferreri e i The Kolors. Gli altri super ospiti, invece, saranno gli Europe, la band celebre per il singolo The final countdown, e Ted Neeley, famoso nel mondo per il ruolo di Gesù in Jesus Christ Superstar. Tornando a Michele Bravi, il cantante, in questo periodo, è impegnato in un altro talent show: stiamo parlando, ovviamente, di Amici, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5 e su Real Time, dove Michele Bravi ricopre il ruolo di tutor a disposizione degli allievi presenti nella scuola, insieme ad Annalisa e Giovanni Caccamo. Michele Bravi ha anche sostituito Carlo Di Francesco durante uno speciale del sabato.

IL 2017 DI MICHELE BRAVI

Per quanto riguarda il 2017 vissuto dal cantante vincitore della settima edizione di X Factor, Michele Bravi ha cominciato l'anno, prendendo parte alla sessantasettesima edizione del Festival di Sanremo, condotto da Carlo Conti e Maria De Filippi, con la canzone Il diario degli errori. Con questo brano, Michele Bravi ha conquistato il quarto posto nella classifica finale. Il 24 febbraio 2017, Michele Bravi ha pubblicato l'album Anime di Carta che ha debuttato direttamente alla posizione numero 1 della classifica Fimi degli album più venduti in Italia e dal quale sono stati estratti altri singoli come Diamanti e Solo per un po'. Nel maggio 2017, invece, il cantante ha vinto il premio Best Performance durante l'ultima edizione dei TIM MTV Awards, cantando il singolo Solo per un po'. Nell'ottobre del 2017, invece, Michele Bravi ha pubblicato il singolo Tanto per cominciare, primo singolo estratto dall'edizione speciale di Anime di Carta, intitolata Anime di carta - Nuove Pagine. Anime di Carta è stato certificato Disco d'Oro.

MICHELE BRAVI AL LAVORO PER IL NUOVO ALBUM

Con il programma #MusicParty, invece, andato in onda dal 2 all'8 gennaio 2017 sul canale Nickelodeon, Michele Bravi ha avuto la sua prima esperienza da conduttore. Recentemente, con un tweet pubblicato sul proprio profilo ufficiale Twitter, Michele Bravi ha annunciato ufficialmente l'inizio dei lavori per quanto riguarda il suo nuovo album. Sul palco della 68esima edizione del Festival di Sanremo, condotto da Claudio Baglioni, invece, Michele Bravi ha duettato con Annalisa: la cantante, intervistata da Radio Italia, ha dichiarato che le piacerebbe duettare di nuovo con lui. Il tweet pubblicato dal cantante di Città di Castello è stato molto semplice: "Disco nuovo - giorno 1". Per quanto riguarda ulteriori dettagli, ovviamente, è ancora molto presto per saperne di più. Il nome di Michele Bravi, inoltre, figura anche tra gli artisti che hanno ottenuto una nomination alla prossima edizione dei Kids’ Choice Awards. Riki, Michele Bravi, Thomas, Shade e Annalisa, infatti, sono gli artisti che sono stati nominati nella categoria Cantante Italiano Preferito.

