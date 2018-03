Mina ad Amici 17? / Maria De Filippi sogna il grande “colpo”, ma potrebbe esserci il nodo sponsor

Mina ad Amici 17? Maria De Filippi sogna il grande “colpo”, ma potrebbe esserci il nodo sponsor. Le ultime notizie sull'indiscrezione lanciata dal settimanale Spy

16 marzo 2018 Silvana Palazzo

Mina ad Amici 17?

Maria De Filippi potrebbe mettere a segno il più grande colpo della storia della televisione italiana. Questo è almeno il suo sogno, stando all'indiscrezione riportata da Spy, il settimanale edito da Mondadori. Pare che la celebre conduttrice voglia portare Mina ad Amici 17. La diva manca dalle scene dal 1978, quando cantò al concerto evento alla Bussola di Camaiore. Questa è stata l'ultima esibizione dal vivo della Tigre di Cremona. Sarebbe senza dubbio un colpo di scena grandioso, ma per ora non ci sono conferme. Intanto voci di corridoio parlano di un serale completamente rinnovato per entusiasmare i telespettatori e battere la concorrenza di Milly Carlucci che è tornata con Ballando con le Stelle. Sono previsti cambiamenti notevoli, come il ritorno alla diretta, la scelta di Luca Tommassini come direttore artistico al posto di Giuliano Peparini. Ma quello più clamoroso potrebbe riguardare Mina, sempre che Maria De Filippi riesca a convincere la diva della musica italiana.

MINA AD AMICI? MARIA DE FILIPPI CI PROVA, MA LO SPONSOR..

In che veste Mina potrebbe partecipare al serale di Amici 17? Per ora siamo nei meandri della “fantatelevisione”, visto che è difficile ipotizzare un ritorno in televisione della Tigre di Cremona. Secondo La Nostra Tv, Maria De Filippi la chiamerebbe come giudice, un ruolo che però ci sembra molto riduttivo per un personaggio di tale portata. D'altra parte se la notizia è stata lanciata dal magazine di Alfonso Signorini, qualcosa di vero deve esserci forse... Quel che però non va trascurato è il ruolo degli sponsor e quindi il peso che certi accordi commerciali possano avere sulle scelte professionali. Ricordiamo infatti che Mina è legata a Tim, a cui ha prestato la sua splendida voca negli ultimi anni, infatti ha realizzato una versione magica di “Another Day of Sun” dal film La La Land. Cosa c'entra Tim con Amici? Il programma condotto da Maria De Filippi è invece legato a Vodafone, quindi il fatto che Mina sia testimonial Tim potrebbe creare dei problemi da questo punto di vista...

© Riproduzione Riservata.