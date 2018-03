PAOLO FOX/ Oroscopo di oggi 16 marzo 2018 a LatteMiele: la Luna sorride ai Pesci

Oroscopo Paolo Fox, oggi venerdì 16 marzo 2018. Analisi segno per segno: i Pesci hanno la Luna favorevole, la situazione dei Gemelli migliora, qualche problema per il Capricorno.

16 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Paolo Fox

I SEGNI FAVORITI: LA LUNA SORRIDE AI PESCI

Iniziamo l'analisi dell'oroscopo di oggi, venerdì 16 marzo 2018, secondo quanto raccontato da Paolo Fox a LatteMiele durante la rubrica “Latte e stelle”. La giornata di oggi e il fine settimana si preannunciano positivi per molti segni. Per l’Ariete questo fine settimana è molto positivo dal punto di vista relazionale. Venere è nel vostro segno e quindi vi dà forza dal punto di vista sentimentale. In questo momento pieno di energia è probabile che abbiate ricevuto già delle proposte. Apparite molto più interessanti e intriganti. Vi aspettano tre giornate di grande recupero. Anche per l’Acquario il weekend è positivo in amore. Vivete le relazioni in maniera più spontanea. Domenica è probabile una relazione molto importante. Frequentate persone positive e pieni di energia. Venerdì sabato e domenica sono delle giornate che vi spingono a dedicare più tempo agli altri. Il Toro recupera molto i questo fine settimana. L'amore è uno degli aspetti più importanti grazie alla presenza di Venere nel mese di aprile. Non è l'unico pianeta che comunque che vi illumina in questo momento. Tra poco infatti vi sarà anche Urano che porterà grande energia. Vi saranno delle novità nel mondo che vi circonda. La Luna è a favore dei Pesci: siete sempre voi gli artefici del vostro destino e quindi siete l'ago della bilancia. Fate scelte che possono essere vantaggiose per il vostro segno.

I SEGNI IN RIPRESA: LA SITUAZIONE DEI GEMELLI MIGLIORA

Per alcuni segni da oggi inizia un periodo di ripresa. Oggi per la Vergine è l’ultima giornata di fastidio. Anche i problemi dal punto di vista fisico scompariranno. Ogni incontro è da rinviare a domenica, quando Marte entrerà nel vostro segno segnalando un momento interessante. Mentre per il Sagittario venerdì e sabato sono delle giornate alquanto frenetiche. Quando voi volete coinvolgere le persone non avete eguali. State vivendo una fase di rilancio. Domenica infatti sarà un momento in cui anche l'amore apparirà molto positivo dato che vi è un cielo magico per le emozioni. In questi giorni i Gemelli si sono sentiti leggermente giù di corda. Ma la situazione sta migliorando. Da domani Marte non sarà più opposto, quindi, non tutto si risolve e si sistema, ma le situazioni vanno a migliorare. Ci saranno delle opportunità anche in amore. Il Leone si trova in una situazione particolare dato che vorrebbe abbandonare tutto ciò che ora non porta vantaggio. Certe volte è il destino a farci abbandonare le situazioni che non sono realizzabili. Vi sono stati alcuni ritardi, come una partenza. Ad aprile ci saranno delle novità in più. Anche in amore è un momento di ripresa.

I SEGNI CHE DEVONO AVARE PAZIENZA: QUALCHE PROBLEMA PER IL CAPRICORNO

Infine alcuni segni dovranno risolvere delle situazioni di stallo, occorrerà un po’ di pazienza. Per il Cancro è una giornata che prevede una Luna molto positiva. Nel lavoro è possibile trovare un accordo. Alla fine del mese le cose appariranno più semplici. Avrete in questi giorni più energia. Non aspettatevi nulla di risolutivo. È una fase di forza, comunque avete sempre un Saturno che vi ostacola. Siete molto rigidi e determinati. Siete infatti governati dalla Luna che vi permette di avere una grande personalità. Per la Bilancia è un periodo in cui rimettere in gioco o addirittura chiudere tutta una serie di situazioni che non interessano più. Tutti coloro che hanno una trattativa o un progetto aperto possono finalmente raggiungere i loro obiettivi. Marte, Giove e Saturno sono favorevoli allo Scorpione. Grazie a questi pianeti apparite molto forti. Riuscite in questo momento a trovare delle situazioni che fino a poco tempo fa non vedevate. In questo momento volete dare molto agli altri. Prendete le situazioni negative in tempo in modo da poterle risolvere. Oggi e domani saranno giornate di successo. Tra venerdì e domenica il Capricorno dovrà affrontare qualche problema. In questi giorni il velo che vi nascondeva la realtà è ormai scomparso, quindi è importante affrontare le cose. Vi sono dei cambiamenti, attenzione anche all'ambito economico. Osservate e non agite.

© Riproduzione Riservata.