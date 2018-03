POMERIGGIO 5/ Barbara D'Urso ospita Patrizia Rossetti e la sua Perla

Oggi, venerdì 16 marzo, alle 17.10 su Canale 5 va in onda l’ultimo appuntamento della settimana con Pomeriggio 5 condotto da Barbara D’Urso. In studio Patrizia Rossetti.

16 marzo 2018 Elisa Porcelluzzi

Barbara D'Urso (Facebook)

Oggi, venerdì 16 marzo, alle 17.10 su Canale 5 va in onda l’ultimo appuntamento della settimana con Pomeriggio 5 condotto da Barbara D’Urso. La puntata “romana” di ieri ha fatto compagnia a 2.313.000 spettatori con il 18.5% nella prima parte, a 2.683.000 (19.2%) nella seconda e a 2.499.000 (16.3%) nella terza. La conduttrice era in trasferta a Roma per partecipare alla puntata di “Quinta Colonna”: “Ma quanto mi sono divertita ieri sera con Paolo Del Debbio! Grazie Paolo e grazie a voi! Oggi si torna in diretta da Milano! #carmelitasmack #quintacolonna#mediaset #colcuore #pomeriggio5”, ha scritto poco fa Carmelita su Instagram. La trasferta a Roma di Barbara D’urso non è passata indenne dai cinguettii del popolo del web: “Ma è #QuintaColonna o l'edizione serale di #Pomeriggio5? Non sento urla di popoli contro i politici da un'oretta buona” e “Si capisce subito che @carmelitadurso non è a Milano. Basta guardare le luci tremende su di lei e sugli ospiti. Hahah #roma #poverta #pomeriggiocinque #pomeriggio5”.

Ospiti Patrizia Rossetti e la sua Perla

Oggi nel salotto di Pomeriggio 5 ci sarà Patrizia Rossetti. Ad annunciarlo è stata la conduttrice con un tweet: “Vi aspettiamo oggi a #Pomeriggio5! Non mancate! Pat e Perla”. La Rossetti sarà quindi in studio con Perla, il suo adorato cane, poiché la puntata sarà dedicata in parte agli “amici pelosi”. Il cucciolo è da poco arrivato a casa di Patrizia Rossetti: “Oggi è arrivata Perla nella nostra vita tanto amore in più!”, ha scritto la conduttrice su Instagram lo scorso 9 febbraio. La conduttrice, volto noto delle televendite, ama moltissimo gli animali: “Io grazie al grande Mike Bongiorno ho imparato a toccare con mano e a dire no. Ho rifiutato per esempio un grossissimo contratto con una pellicceria. Non era giusto per me consigliare alle donne l’acquisto di una pelliccia, sai quanto amo gli animali”, ha raccontato lo scorso anno a Il giornale off.

Vi aspettiamo oggi a #Pomeriggio5!!! Non mancate !!! Pat e Perla ?????? pic.twitter.com/6xtvji5JDl — Patrizia Rossetti (@patrizia_ross) 16 marzo 2018

© Riproduzione Riservata.