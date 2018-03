Quarto Grado/ Anticipazioni 16 marzo: l'omicidio di Alessandro Neri

Quarto Grado torna in onda oggi, giovedì 16 marzo, in prima serata su Rete 4: Gianluigi Nuzzi e Alessandro Viero si occupano dell'omicidio del giovane Alessandro Neri.

16 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Quarto Grado

Venerdì 16 marzo, in prima serata su Rete 4, torna l’appuntamento con Quarto Grado, il programma condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che si occupa dei principali fatti di cronaca nera che sconvolgono l’Italia. Nel nuovo appuntamento, l’argomento principale sarà l’omicidio di Alessandro Neri, il 29enne di Pescara ucciso con due colpi di pistola uno al cuore e uno alla testa. Gli inquirenti stanno ancora indagando per scoprire l’identità dell’assassino e, al momento, si stanno concentrando sull’attività imprenditoriale di Alessandro Neri. Come fa sapere la redazione di Quarto Grado sulla propria pagina Facebook, negli scorsi giorni, la madre di Alessandro è stata ascoltata per due ore dal Pubblico Ministero che si occupa del caso. Al momento, non si esclude nessuna pista, compresa quella familiare. Gli inquirenti, infatti, hanno prelevato due auto di grossa cilindrata nella villa di alcuni parenti del ragazzo. Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero faranno il punto della situazione per capire a che punto sono giunte le indagini.

QUARTO GRADO, ANTICIPAZIONI: GLI ALTRI CASI DELLA SERATA

Quali saranno gli altri casi del nuovo appuntamento di Quarto Grado? Nel corso della serata, Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero torneranno ad occuparsi della strage di Cisterna. Antonietta Gargiulo, infatti si è risvegliata e ora dovrà fare i conti con la morte delle figlie, uccise dal marito prima che si togliesse la vita. Le polemiche per la scarsa importanza data agli esposti presentati dalla donna continuano. Inoltre, sott'accusa sono finite anche le tempistiche d'intervento delle forze dell'ordine. La domande è: una delle bambine era ancora viva quando l'uomo era asseragliato in casa? Il nuovo appuntamento di Quarto Grado può essere seguito sia in diretta su rete 4 che in streaming sul sito Mediaset Live. Inoltre, è possibile restare aggiornati sui casi seguendo i vari canali social del programma.

