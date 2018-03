RAFFAELE RENDA/ Video, ancorato al primo posto della classifica. Sarà il vincitore? (Sanremo Young)

Raffaele Renda aspira alla vittoria a Sanremo Young e sembra avere le carte in regola per conquistare il podio. Riuscirà a superare anche la temuta rivale Luna Farina?

Raffaele Renda - Sanremo Young

Raffaele Renda è riuscito a conquistare Sanremo Young grazie alle proprie abilità canore ed è per questo che è considerato uno dei pochi concorrenti ad aver meritato senza dubbio di arrivare alla finalissima del talent. Indimenticabile il duetto che nell'ultima puntata lo ha visto al fianco di Mietta con il brano "Vattene amore". Una hit del panorama italiana indimenticabile e che ha visto il pubblico davvero partecipe, senza considerare le emozioni che hanno travolto sia il concorrente che la cantante, ritornata ad interpretare uno dei suoi brani a quasi 30 anni di distanza dal debutto del singolo. Non è un caso quindi che Raffaele sia stato fra i tre concorrenti ad aver convinto del tutto i giudici e ad ottenere subito un pass per la finalissima di oggi. Clicca qui per vedere il video con il duetto di Raffaele Renda e Mietta a Sanremo Young.

UN TESTA A TESTA CON LUNA FARINA?

Sanremo Young potrebbe vedere vincere Raffaele Renda? A giudicare dalla maturità canora del concorrente non è un evento da escludere, anche se sui social si discute già della possibilità che non riuscirà a superare Luna Farina, considerata la più in vista agli occhi dei giudici di gara. Raffaele tuttavia potrebbe stupire e riuscire sfruttare le debolezze della rivale per portare dalla propria parte il gradimento finale, riuscendo a rimanere sul podio. Un'eventualità da non escludere se si considera il successo registrato in tante puntate, in cui si è verificato in molti casi un testa a testa fra i due giovani artisti. Da tenere in forte considerazione infatti ciò che è accaduto durante la terza puntata, quando Renda è riuscito a mantenere il primato grazie a pubblico e giuria, riuscendo a rimanere ancorato a primo posto in classifica. Il concorrente infatti si è impegnato sul palco con due brani difficili, fra cui la canzone popolare Una lacrima sul viso che lo ha unito in duetto a Iva Zanicchi.

DALLA PRIMA ALL'ULTIMA PUNTATA, I SUOI SUCCESSI

Il percorso di Raffaele Renda a Sanremo Young non ha visto scossoni importanti ed è riuscito a mettere in luce la maturità artistica del concorrente. Indimenticabile infatti il duetto che lo ha visto impegnato nella terza serata al fianco di Baby K sulle note di Luce (tramonti a nord est), di sicuro una scelta non semplice per un giovane artista alle prime armi. Le qualità vocali di Raffale hanno attirato i giudici fin dall'arrivo del concorrente nel talent ed è per questo che è considerato uno dei super favoriti alla finalissima. Non va dimenticato che il cantante 17enne è riuscito persino ad ottenere un vantaggio rispetto a Luna Farina nella seconda puntata grazie al voto dell'orchestra, con cui è riuscita a scavalcarla di una posizione grazie al brano Ti Sento dei Matia Bazar. Ottimo anche l'esordio al talent, che lo ha visto impegnato nel singolo di Anna Oxa dal titolo Un'emozione da poco e che lo ha premiato con una media superiore all'8, anche se comunque inferiore di quasi un punto rispetto alla prima performance di Rocco.

