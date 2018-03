Rebecca Staffelli e Alessandro Basile stanno insieme/ L'amico di Francesco Monte "attapira" papà Valerio?

Rebecca Staffelli e Alessandro Basile fidanzati? Scoppia il gossip per i neo Romeo e Giulietta mentre la faida tra Francesco Monte e Valerio continua, come andrà a finire tra loro?

16 marzo 2018 Hedda Hopper

Francesco Monte e Valerio Staffelli

Una volta erano i Montecchi e i Capuleti, adesso si tratta degli Staffelli e dei Monte, o quasi. La tragedia non cambia anche se i nomi non sono più quelli di una volta e se Shakespeare aveva a disposizione solo spade e pugnali per i suoi duelli, qua si tratta di filmati, audio rubati e tapiri d'oro. Il succo della questione non cambia e il conflitto può solo inasprirsi adesso che Rebecca Staffelli, figlia del noto inviato di Striscia la Notizia, ha annunciato la sua liason con Alessandro Basile, fido amico di Francesco Monte. A lanciare la storia non è un romanzo ma il moderno e rivoluzionario Spy, settimanale di gossip in edicola proprio questa settimana con lo scoop sui novelli innamorati. Lei braccio destro del padre, lui quello di Francesco Monte che ha difeso in ogni luogo e in ogni lago in questi mesi dal famoso canna gate, in mezzo? L'amore, questo folle sentimento che sembra unire i due contro tutto e tutti.

PACE FATTA TRA I DUE?

Tutto lascia pensare che i due siano molto diversi tra loro e invece così non è. Lei ha da sempre aspirazioni nel mondo della televisione e non solo al fianco del padre ma anche da sola visto che non nega di voler diventare velina ma anche di poter aspirare a qualcosa di più visto che in famiglia ha sempre respirato il mondo della spettacolo (la madre è Matilde Zarcone, storica valletta di Buona Domenica). Lui, invece, si è dimostrato propenso agli studi televisivi anche se sui social ci ha tenuto a ribadire il fatto che è laureato e che è un imprenditore molto in voga. I due avranno modo di amarsi alla luce della ribalta?

