Riccardo (Riki) Marcuzzo fidanzato? / Due mesi con Sara Gotti: ma esce fuori anche un altro nome…

Riccardo (Riki) Marcuzzo fidanzato? Due mesi con Sara Gotti: ma esce fuori anche un altro nome di una modella israeliana che si chiama Ella Ayalon! Le indiscrezioni si tingono di giallo...

16 marzo 2018 Valentina Gambino

Riccardo Marcuzzo fidanzato?

Riccardo Marcuzzo si è fidanzato? Le follower della star di Amici, ci tengono così tanto, che esplorano ogni suo movimento social nemmeno fossero delle piccole stalker. Ecco perché, ad accorgersi di una potenziale love story, sarebbero state proprio loro. Le “Rikers” (così si chiamano le giovincelle), sarebbero nel panico più totale dopo che il settimanale Spy, avrebbe diffuso la lieta novella: il cuore del loro idolo sarebbe nuovamente occupato, tutto preso a dedicare canzoni alla nuova donzella che gli starebbe al fianco da circa due mesi. Lei si chiama Sara Gotti, 22enne milanese che – a detta del gossip – sarebbe anche molto affascinante. Le follower del vincitore della sezione canto di Amici 16 infatti, si sarebbero accorte della presenza costante della ragazza, durante i suoi numerosi eventi in giro per l’Italia da questo, avrebbero dedotto l’inizio di una nuova passione per il ragazzo dagli occhi di ghiaccio. Dopo il successo lavorativo quindi, per Riki sarebbero arrivate anche le soddisfazioni personali.

Riccardo Marcuzzo fidanzato? Le ultime indiscrezioni

Secondo le indiscrezioni, pare che Sara lo segua ovunque e la sua presenza, non sarebbe passata affatto inosservata tra le numerosissime estimatrici del ragazzo. Tra gli imminenti progetti lavorativi di Riccardo Marcuzzo, c’è anche un tour in Sudamerica e le fan si chiedono se la giovane fidanzata, anche in questo caso sarà al suo fianco oppure no. Il momento d’oro per Riki sembra proseguire e dopo essere stato l’artista che più ha venduto dischi nel 2017, ha pubblicato il secondo CD dal titolo “Mania”, con anche un tour al seguito. La chiusura dei concerti è prevista al Forum di Assago (Milano) il 12 aprile. Nel frattempo, sempre il settimanale Spy, ha avuto modo di rivelare una nuova indiscrezione, facendo emergere anche il nome di Ella Ayalon, come nuova fidanzata. Anche la modella israeliana si è vista spesso accanto a lui e proprio Marcuzzo, era dovuto intervenire sui social scrivendo in sua difesa: "Io non ho detto proprio niente a nessuno. Né che ci sono rimasto male né che non stiamo insieme. Non so chi mette in giro questo voci. Non mi ero arrabbiato ragazze… però mi sto stufando perché abbiamo superato ogni record e pensate solo a queste cose. Difficile capire dove sia la verità".

