Roberta Bruzzone ballerina per una notte? / Ballando con le stelle 2018, la criminologa dice no ma poi...

I fan già sognano di vederla alle prese con un sensuale tango a Ballando con le stelle ma a quanto pare Roberta Bruzzone non sembra essere intenzionata a cedere ma...

16 marzo 2018 Hedda Hopper

Roberta Bruzzone

Eleonora Daniele ha intenzione di cavalcare l'onda di Ballando con le stelle come traino dei suoi programmi e così eccola tutta affannata rivelare che domani ci sarà a Sabato Italiano un collegamento con il salotto delle stelle di Milly Carlucci. La notizia del giorno, però, non è questa ma riguarda la possibilità che qualcuno da bordo campo possa salire sul palco come ballerina per una notte, di chi si parla? Ma della sua ospite di oggi, la famosa criminologa Roberta Bruzzone. Tutti ormai la conoscono e sanno bene qual è il suo ruolo all'interno di Ballando con le stelle ma c'è chi è pronto a scommettere che proprio lei sarà una delle ballerine per una notte di questa edizione del programma di Milly Carlucci. Proprio di questo si è parlato oggi a Storie Italiane e la risposta della criminologa non sembrava proprio di chiusura completa, le cose cambieranno e alla fine dirà di sì?

LA RISPOSTA DELLA CRIMINOLOGA

Eleonora Daniele, poco prima di lanciare il servizio su Eleonora Giorgi a Ballando con le stelle, ha rivolto la sua attenzione alla sua ospite, la Bruzzone, proprio chiedendole questo: "Ho sentito dire che potresti essere una delle ballerine per una notte del programma, è vero?". La criminologa è stata abbastanza chiara, almeno in un primo momento: "Direi proprio di no, conosco il mio ruolo nel programma ed è quello di giudicare i ballerini non esserlo" ma poi sorride e ammica: "Vorrei risparmiarvi uno spettacolo del genere". La criminologa ride ma i suoi fan sono già pronti a vederla in un tango scatenato a caccia di indizi.

