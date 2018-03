SOSSIO ARUTA/ Uomini e Donne: Ida Platano pensa ancora al calciatore?

Sossio Aruta è senza dubbio uno dei personaggio più discussi del trono over di Uomini e Donne. Il calciatore però è spesso criticato per le sue brevi frequentazioni.

Sossio Aruta è senza dubbio uno dei personaggio più discussi del trono over di Uomini e Donne. Ma come dice il calciatore “parlatene pure basta che se ne parli”. Nella puntata di ieri Sossio è stato involontariamente chiamato in causa da Ida Platano. La dama era al centro dello studio per l’ennesimo confronto con Riccardo Guarneri: “Io ci tengo a Soss… a Riccardo”, ha detto la dama correggendosi subito dopo. Ma la gaffe non è passata inosservata: “Sossio è uno che lascia il segno”, ha commentato Tina Cipollari. Intanto, Sossio seduto sul suo sgabello aveva gli occhi che brillavano. Il pubblico del programma di Maria De Filippi ricorderà che Ida aveva deciso di archiviare la conoscenza con il calciatore per dedicarsi a quella con Riccardo, che sembra ormai definitivamente giunta al capolinea. Sossio proverà a riconquistare la bella Ida, incoraggiato dal suo lapsus?! Nelle ultime settimane il cavaliere è stato molto criticato dagli opinionisti per la celerità con cui avrebbe posto fine alle sue frequentazioni.

Critiche in studio e sul web

Critiche che si sono diffuse anche sui social. Ma si sa che Sossio Aruta non è uno che le manda a dire e così nei giorni scorsi ha scritto un lungo post sulla sua pagina Facebook in risposta a tutti coloro che lo criticano: “L’invidia non mi interessa. Ma ricevere certi insulti… provocano reazione e a molti indifferenza… ma io non sono parte dei molti. Poi Facebook mi blocca per giorni perché rispondo male… e tanti si meravigliano che sono scostumato. Allora leggete pure e mettetevi una volta nei miei panni. Cosa dire in modo educato a questi uomini e donne… ma ficcatevi un bel dito nel c**o”. Poco fa il calciatore ha così augurato il buongiorno ai suoi follower: “Bisogna essere sempre ottimisti e pensare che il bello deve ancora arrivare?... e vivo pensando a te … che un giorno ti incontrerò… e mi farò di nuovo tanto male... come piace a me?. yo soy speranzoso”.

