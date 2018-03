Sanremo Young, la finalissima/ Diretta e ospiti: chi sarà il vincitore tra Raffaele, Leonardo, Luna ed Elena?

Sanremo Young, la finalissima oggi, venerdì 16 marzo, ecco tutte le anticipazioni: chi vincerà tra Raffaele, Leonardo, Luna ed Elena? Il televoto sarà fondamentale.

16 marzo 2018 Valentina Gambino

SanremoYoung, la finalissima in onda su Rai1

Sei puntate per eleggere questa sera, il vincitore assoluto della prima edizione di Sanremo Yong, il talent show dedicato alla musica che ha visto protagonisti giovani artisti alla ricerca del successo. Antonella Clerici, dopo “Ti lascio una canzone” è tornata in pista presentando dei cantanti che, nonostante l’età hanno già saputo regalare innumerevoli emozioni in onda. Questa sera, sempre sulla rete ammiraglia di Casa Rai, dalle 21.15 circa, ci sarà anche un trionfatore, tra i quattro finalisti che si sono già giocati la prima finale lo scorso mercoledì sera. In diretta dal Teatro Ariston di Sanremo, torneranno sul palcoscenico Leonardo De Andreis (17 anni), Luna Farina (16 anni), Elena Manuele (15 anni) e Raffaele Renda (17 anni). Chi avrà la meglio tra di loro? In rete sembrano avere tutti le idee chiare e staremo a vedere se lo scontro finale vedrà “combattere” i due maschietti rimasti in gioco. Sia Raffaele che Leonardo infatti, nonostante la loro giovanissima età, posseggono due tonalità forti e robuste, in grado di stregare il pubblico ad ogni esibizione.

Durante la scorsa finale, Toto Cutugno ha dovuto decidere chi eliminare tra gli ultimi tre della classifica, ovvero Ouiam, Rocco e Leonardo. Il cantante ha quindi deciso di eliminare i primi due, dando al giovane artista con la voce black, la possibilità di provare a vincere la prima edizione di Sanremo Young. Per quanto riguarda la finale che andrà in onda oggi, venerdì 16 marzo 2018, come sempre ritroveremo la ricchissima giuria composta da: Angelo Baiguini, Baby K, Cristina D’Avena, Elisabetta Canalis, Iva Zanicchi, Mara Maionchi, Marco Masini, Mietta, Ricchi e Poveri e Rocco Hunt. Ma cosa accadrà nel corso dell’ultimo appuntamento in diretta dal Teatro che rende omaggio ogni anno alla musica italiana? Scopriamolo attraverso le anticipazioni. I quattro finalisti dovranno sfidarsi con una serie di prove musicali molto difficoltose. Questa volta sarà fondamentale il voto da casa e così, tramite il valido strumento del televoto e dopo il giudizio dell'Academy saranno selezionati i tre finalisti, che dovranno esibirsi ancora una volta. Il pubblico da casa quindi, decreterà il vincitore assoluto del teen talent. Ospite d'onore, Pippo Baudo.

