THE BLACKLIST 5/ Seconda metà di stagione. Anticipazioni del 16 marzo: il piano tragico di Liz

The Blacklist 5, anticipazioni del 16 marzo 2018, in prima Tv assoluta su Fox Crime. Liz decide di fuggire altrove per sprofondare nel dolore. Sarà davvero così?

The Blacklist 5, in prima Tv assoluta su Fox Crime

THE BLACKLIST 5: RIPRENDE LA SERIE TV

Ritorna nella prima serata di Fox Crime di oggi, venerdì 16 marzo 2018, la serie tv The Blacklist 5 in prima tv assoluta. Di ritorno dalla pausa, la seconda metà di stagione riaprirà i battenti in Italia con il nono episodio, dal titolo "Rovina N° 13". Lo show con protagonisti James Spader e Megan Boon riprenderà la narrazione dal cliffhanger precedente e dal mistero che ruota attorno a Tom, interpretato da Ryan Eggold. Dopo aver assistito alla macabra scoperta sul tragico destino del marito, assisteremo ad un forte cambiamento nella vita di Liz, decisa a concentrarsi solo sulla sua missione personale. L'agente trascurerà persino l'FBI per scegliere un'altra località in cui vivere e che non le ricordi il marito scomparso. Tuttavia dovrà fare i conti con la realtà dei fatti e l'impossibilità di vivere il suo dolore senza fare nulla. Verrà infatti rintracciata da una minaccia che non le permetterà di darsi per vinta così facilmente. Con Liz fuori uso, Red dovrà per forza affidarsi alla task force e riuscire ad ottenere l'appoggio di Cooper per le sue missioni speciali. Allo stesso tempo il protagonista proverà a stringere il rapporto con Samar e Aram, ormai l'unica coppia di amici su cui potrebbe contare. Ovviamente nessuno è in grado di sostituire Liz in questo compito, ma i piani di Red del resto prevedono anche azioni di cui i federali non devono essere messi a conoscenza. Rimane del resto da approfondire un altro aspetto della trama della quinta stagione, strettamente collegata con la morte di Tom e con il passato di Liz. Red infatti continuerà a dare la caccia a Ian Garvey, il grande nemico da sconfiggere in questo nuovo capitolo dello show e presto arriverà a confrontarsi proprio con l'ex federale per capire come procedere. I suoi piani potrebbero cambiare oppure no, ma di certo si scontreranno con quelli di Liz.

ANTICIPAZIONI DEL 16 MARZO 2018, EPISODIO 9 "ROVINA N° 13"

In seguito alla morte di Tom, Liz decide di abbandonare tutto ed andare a vivere in Alaska sotto falso nome, nella speranza di poter affrontare i propri demoni da sola. Convinta di non potersi occupare della figlia, sceglierà inoltre di affidare la bambina a Scottie Hargrave, che nel frattempo è stata scagionata dalle accuse che l'avevano portata fino in carcere. Una volta sul posto, Liz si dedica solo ai suoi rimorsi e rimpianti, sprofondando sempre di più nel dolore. La situazione cambierà drasticamente quando il posto verrà colpito da una tempesta di ghiaccio e Liz si ritroverà a doversi confrontare con un gruppo di uomini, uno dei quali ritrovato gravemente ferito nei boschi. Sicura che l'incidente aereo di cui parlano nasconda una menzogna, Liz farà finta di stare al gioco pur di sopravvivere e salvare la vita all'uomo ferito. Solo in seguito scoprirà che si tratta di un testimone che fa parte della protezione speciale dei federali. Sarà questa la miccia che la convincerà a ritornare sui suoi passi ed a rivelare a Red il suo piano: vendicare la morte di Tom.

