THE FORGOTTEN/ Su Rai 4 il film con Julianne Moore (oggi, 16 marzo 2018)

The Forgotten, il film in onda su Rai 4 oggi, venerdì 16 marzo 2018. Nel cast: Julianne Moore e Dominic West, alla regia Josep Ruben. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

16 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai 4

NEL CAST JULIANNE MOORE

Il film The Forgotten va in onda su Rai 4 oggi, venerdì 16 marzo 2018, alle ore 23.40. Una pellicola fantascientifica che ha mantenuto anche per la versione italiana il titolo originale e vuol dire "colui che è stato dimenticato". La pellicola è una produzione statunitense girata nel 2004 dal regista Josep Ruben. Il cast del film vede come attrice principale Julianne Moore, che più tardi, nel 2015, ha vinto il premio Oscar come migliore attrice protagonista per il film Still Alice. In The Forgotten interpreta la protagonista Telly. Con lei fanno parte del cast Dominic West (Ash), Gary Sinise (il dottor Munce) e Anthony Edwards (Jim, il marito di Telly). Il film è stato prodotto dai Revolution Studios per la Columbia Pictures, la sceneggiatura originale è di Gerald Di Pego, il quale ha scritto anche la sceneggiatura del film del 1996 con John Travolta Phenomenon. In America il film è stato vietato ai minori di 13 anni per via delle tematiche trattate, giudicate troppo crude per un pubblico molto giovane. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

THE FORGOTTEN, LA TRAMA DEL FILM

Telly è una donna la cui vita viene sconvolta da una terribile tragedia. Suo figlio di appena 9 anni, Sam, perde la vita all'improvviso in un incidente aereo. Anche se il tempo passa, la donna non riesce a superare il dolore per la scomparsa del figlioletto e così entra in terapia. Ad un certo punto però comincia ad accadere qualcosa di strano, tutti negano che Sam sia mai esistito. Telly si vede trattare come una pazza dal suo stesso marito, Jim, e anche il suo vicino di casa, Ash, che a sua volta ha perso la figlia nello stesso incidente in cui è morto Sam, nega che i due bambini siano mai esistiti e, di conseguenza, che siano mai morti. Telly comincia a dubitare di se stessa ma non tanto da dimenticare del tutto Sam, così, riesce ad avvicinarsi alla verità, che è quella di un incredibile esperimento di cui lei è diventata, pur inconsapevolmente, una cavia.

