TRANSPORTER 3/ Su Italia 1 il film con Jason Statham (oggi, 16 marzo 2018)

Transporter 3, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 16 marzo 2018. Nel cast: Jason Statham e Natal'ja Rudakova, alla regia Olivier Megaton. La trama del film nel dettaglio.

16 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

NEL CAST JASON STATHAM

Il film Transporter 3 va in onda su Italai 1 oggi, venerdì 16 marzo 2018, alle ore 21.25. Una pellicola d’azione che è stata prodotta in Francia nel 2008, diretta da Olivier Megaton e basta su un soggetto scritto da Robert Mark Kamen e sceneggiato da Luc Besson. Ottimo il cast di attori agli ordini di Megaton, gli interpreti principali sono infatti Jason Statham e Natal'ja Rudakova, i due che interpretano rispettivamente i ruoli di Frank e Valentina erano degli attori poco conosciuti che grazie a questa pellicola hanno però guadagnato la notorietà. Da segnalare l’ottima prova fornita da Giovanni Fiore e Carlo Rizzo, i nostri connazionali sono stati scelti dalla casa di produzione (la Europa Corp) per occuparsi della fotografia e del montaggio dellla pellicola, e hanno ricevuto dalla critica molti plausi per la loro performance. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

TRANSPORTER 3, LA TRAMA DEL FILM

Frank Martin si occupa di consegne illegali. Il suo lavoro lo porta a conoscere il boss della mala vita Johnson che lo costringe a consegnare un pacco. La consegna fa rischiare la vita a Frank stante che il boss gli ha imposto di indossare un braccialetto esplosivo la cui detonazione avverrà se si allontana a piu di trenta metri dalla macchina, macchina che contiene la merce da consegnare. Frank accetta l’incarico e scopre che il pacco è la bella figlia di un ministro ucraino. Il rapimento della congiunta del politico dovrebbe convincere il ministro a firmare un accordo per l’accettazione del suo paese di alcune navi mercantili cariche di rifiuti tossici. Una volta giunto a destinazione Frank consegna il pacco agli uomini del boss, ma questi cercano senza riuscirci di ucciderlo. Ne viene fuori una guerra senza esclusione di colpi in cui il ruolo del malvivente cambia fino a diventare il liberatore della donna che doveva di fatto portare alla gogna, una donna che forse rapirà anche il suo cuore.

