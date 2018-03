Ted Neeley/ Il protagonista di Jesus Christ Superstar canterà con i finalisti (Sanremo Young)

Ted Neeley a Sanremo Young: il cantante, attore e musicista statunitense, famoso nel mondo per Jesus Christ Superstar, sarà ospite del programma condotto da Antonella Clerici.

16 marzo 2018

Ted Neeley sarà tra gli ospiti della finalissima di Sanremo Young che andrà in onda questa sera, venerdì 16 marzo 2018, su Rai 1. Il talent show condotto da Antonella Clerici, che si svolge dal Teatro Ariston di Sanremo, è giunto alla serata della finalissima. Oltre a Ted Neeley, tra gli ospiti, troveremo anche Gino Paoli, Michele Bravi, Giusy Ferreri e i The Kolors, che duetteranno con i 4 finalisti della prima edizione del programma, e gli Europe, la band celebre per il singolo The final countdown. Tornando a Ted Neeley, l'attore, cantante e musicista statunitense è noto a livello mondiale per aver ricoperto il ruolo di Gesù nel film Jesus Christ Superstar, ispirato dall'omonimo musical di Tim Rice e Andrew Lloyd Webber. Dal 2014, Ted Neeley è tornato ad interpretare questo ruolo nella versione teatrale del musical, in scena in molti teatri del nostro paesi. Ted Neeley tornerà ad esibirsi in Italia per altri due spettacoli di Jesus Christ Superstar che si terranno durante il mese di maggio. Una di questi spettacoli si terrà a Mantova.

TED NEELEY E GLI SPETTACOLI IN ITALIA

Ted Neeley, infatti, sarà in scena con Jesus Christ Superstar al Gran Teatro Palabam di Mantova, precisamente il prossimo 12 maggio. Il secondo spettacolo di Jesus Christ Superstar, invece, si terrà a Firenze, al Teatro Verdi, il prossimo 15 maggio. Come riporta La Gazzetta di Mantova, la versione italiana in lingua originale di Jesus Christ Superstar è diretta da Massimo Romeo Piparo: questa versione del musical ha compiuto 21 anni e, tra i record che può vantare, troviamo i seguenti: 4 edizioni, 11 anni consecutivi in cartellone nei teatri del nostro paese dal 1995 al 2006, oltre 1.200.000 spettatori, 120 artisti che hanno lavorato nel cast e oltre 1.300 spettacoli. Ted Neeley ha 74 anni e, oltre a Jesus Christ Superstar, nella sua filmografia, troviamo anche i seguenti film: The Shadow of Chikara, Rolling Stone Magazine: The 10th Anniversary, A Perfect Couple, Dead Ringer, Hard Country, Of Mice and Men e Django Unchained. Neeley diede il via alla sua carriera nel 1965, firmando il suo primo contratto discografico con la Capitol.

TED NEELEY E IL PRIMO PROVINO PER GIUDA

Il suo primo album fu Teddy Neeley che pubblicò insieme al suo gruppo di allora, The Neeley Teddy Five. Nella discografia di Ted Neeley troviamo anche l'album 1974 A.D., pubblicato nel 1973. Nel 1969, invece, l'attore e cantante statunitense interpretò il ruolo principale di Claude in Hair in una serie di spettacoli che si tennero a New York e a Los Angeles. Dopo l'esperienza di Hair, per Neeley, arrivò l'occasione di Jesus Christ Superstar che si rivelò decisiva per il resto della sua carriera. Dopo aver lavorato con il regista Tom O'Horgan, quest'ultimo decise di chiamare Neeley quando iniziò a lavorare per la messa in scena di Jesus Christ Superstar a Broadway. Il primo provino sostenuto da Ted Neeley fu per il ruolo di Giuda e non per il ruolo da protagonista. Neeley, successivamente, entrò a far parte del coro e divenne il sostituto per la parte di Gesù. Negli anni successivi, Neeley interpretò il ruolo di protagonista nel musical Tommy e il ruolo di Gesù nella versione cinematografica di Jesus Christ Superstar, diretta da Norman Jewison.

