The Kolors/ Stash festeggia 8 milioni di views per il video di "Frida (mai, mai, mai)" (Sanremo Young 2018)

Stash e i The Kolors questa sera torneranno sul palco del teatro Ariston per incontrare i giovani finalisti di Sanremo Young 2018. Appuntamento alle 21.20 su Rai Uno.

16 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Stash e i The Kolors

I finalisti di Sanremo Young 2018 questa sera avranno la possibilità di incontrare e duettare con i The Kolors, celebre gruppo amato dai più giovani che tornerà sul prestigioso palco del Teatro Ariston dopo il successo registrato nell'ultimo Festival della canzone italiana. La band, capitanata da Stash, ha infatti conquistato il nono posto della kermesse con il brano dal titolo "Frida (mai, mai, mai), una canzone che nelle ultime settimane ha ottenuto un grande successo anche sui social. Basti pensare che il videoclip ufficiale del brano, diretto da The Astronauts, ha recentemente registrato oltre 8 milioni di visualizzazioni, un successo che la band ha commentato su Twitter con queste parole: "Quando fai un video non ti aspetteresti mai di raggiungere più di 8 milioni di visualizzazioni. Grazie a tutti voi anche da parte di Frida". Se non volete perdervi il post condiviso dal gruppo capitanato da Stash, potete cliccare qui e visualizzarlo direttamente sui social.

IL SUCCESSO DEL "THE KOLORS TOUR FRIDA", VIDEO

Stash e i The Kolors questa sara avranno la possibilità di esibirsi nuovamente sul palco del teatro Ariston, dove ad accoglierli troveranno Antonella Clerici e i giovanissimi finalisti di Sanremo Young 2018 . La band potrà così di ripercorrere gli ultimi successi a cominciare dal brano sanremese "Frida (mai, mai mai,)", ma avrà inoltre al possibilità di dialogare con i giovani artisti in gara e dispensare loro preziosissimi consigli. Il celebre gruppo, che nell'ultimo festival della canzone italiana si è esibito per la prima volta con un brano interamente in italiano, ha concluso da pochissimi giorni il "The Kolors tour Frida", una tournée di cinque tappe - di cui quattro sold out - che ha avuto inizio nella loro Napoli e si è conclusa, dopo lo straordinario successo della data di Milano (qui il video della folla che ha accolto la band), lo scorso 12 marzo con il live all'Hiroshima Mon Amour di Torino. Questa sera, nel corso dell'ultimo appuntamento di Sanremo Young, Stash e i The Kolors avranno quindi la possibilità di svelare ai loro fan i nuovi progetti in cantiere e tutti gli step in arrivo nei prossimi mesi.

