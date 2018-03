Tina Cipollari, torta in faccia a Gemma Galgani/ Video, pubblico indignato: "Deve essere cacciata!"

Scoppia il caos a Uomini e Donne: Tina Cipollari getta in faccia a Gemma Galgani una torta e il pubblico a casa si infuria. Parte l'appello a Maria De Filippi

16 marzo 2018 Anna Montesano

Ancora una volta scoppia il caos nello studio di Uomini e Donne! Dopo il gavettone, Tina Cipollari rincara la dose e torna a fare un gesto shock nei confronti di Gemma Galgani. Alla fine della sfilata tenutasi nella puntata di oggi, 16 marzo, al trono Over, la Cipollari lascia lo studio per poi rientrare con una grossa torta alla panna che tira in faccia a Gemma Galgani. Sconvolti la dama, il pubblico, Gianni Sperti e la stessa Maria De Filippi, mentre Gemma si alza e cerca di ripulirsi. Dopo lo sconvolgimento iniziale, Gemma però riprende la calma e, da signora, si ricompone, ironizzando sull'ennesimo gesto sgradito di Tina Cipollari, assaggiando la panna e sottolineandone la sua bontà. Ma il pubblico è davvero stufo di questo comportamento della Cipollari che solo qualche settimane fa aveva lanciato dell'acqua addosso alla dama senza particolari motivi.

PIOGGIA DI CRITICHE PER TINA CIPOLLARI

Il web sta insorgendo, accusando la nota opinionista di vero e proprio bullismo nei confronti della Galgani e di un comportamento che, se poteva inizialmente risultare simpatico, ora è eccessivo e demotivato. Ed ecco che sul web i commenti contro Tina si sprecano: "Tina è caduta in basso.. E parla di classe.. Gemma si è dimostrata una signora"; e ancora "Non è possibile. .. questo è troppo e Maria non dovrebbe farla passare liscia a Tina. Volgare maleducata da cacciare immediatamente!" L'appello del web arriva a Maria De Filippi, che permette ormai troppo spesso scene di questo tipo. La conduttrice placherà una volta per tutti gli animi?

