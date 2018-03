Tornano i Cinemadays/ Dal 9 al 12 aprile si va in sala per soli 3 euro: iniziativa promossa dal MiBACT

Tornano i Cinemadays, dal 9 al 12 aprile si va in sala per 3 euro: l'iniziativa è stata lanciata dal MiBACT insieme agli esercenti di tutta Italia. Operazione ripetuta a luglio e settembre

16 marzo 2018

Tornano i Cinemadays

I Cinemadays tornano e le sale si riempiranno dal 9 al 12 aprile per i film a tre euro in tutta Italia. Non sarà l'unico evento dell'anno però perché il MiBACT insieme agli esercenti lanceranno questa iniziativa altre due volte durante l'arco del 2018. La prima sarà a luglio tra il 9 e il 15 mentre la seconda all'inizio dell'autunno prossimo e cioè dal 24 al 27 settembre. Intanto parla il Presidente degli esercenti Carlo Bernaschi che sottolinea: "Vogliamo ringraziare il Ministro Franceschini per aver accolto la richiesta da parte del mondo dell'industria cinematografica, per invertire la tendenza tutta italiana di rallentare la frequenza nelle sale cinematografiche nel periodo estivo. Solo creando una stagione di dodici mesi sarà possibile aumentare gli spettatori, la presenza di cinema italiano, la tenitura in sala di film durante tutto l'anno e mettere a disposizione del pubblico punti di incontro culturale e di socializzazione".

IN SALA CON SOLI 3 EURO

La promozione della cultura è sicuramente una cosa molto importante e in Italia spesso vengono lanciate iniziative davvero molto interessanti come il Cinemadays. Dal 9 al 12 aprile sarà possibile andare in sala con appena tre euro. L'iniziativa è stata lanciata dal MiBACT e dagli esercenti di tutta Italia. Al momento non sono state pubblicate ancora tutte le informazioni riguardanti i cinema che aderiranno ai Cinemadays, ma MiBACT ha già fatto sapere che verrà creato un sito internet dedicato proprio all'evento e che segnalerà città per città tutte le sale pronte a trasmettere appunto film a tre euro. Inoltre il MiBACT lancerà anche uno spot che accompagnerà dall'inizio alla fine questa iniziativa, mostrando anche un calendario con tutte le date e le tappe di Cinemadays. Sarà interessante poi andare a vedere anche quali film verranno trasmessi e come reagirà il pubblico di fronte a questa splendida iniziativa.

