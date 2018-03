UN POSTO AL SOLE / Diego lascia per sempre Napoli? (Anticipazioni 16 marzo)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 16 marzo: Diego decide di lasciare Napoli per evitare di creare ulteriori problemi a Patrizio. Sandro e Roberto allo scontro.

16 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

È tempo di una nuova puntata di Un posto al sole, anche questa sera in onda su Rai 3 a partire dalle ore 20:40 circa. Si ripartirà dalle vicissitudini legate a Rossella, Patrizio e Diego con la decisione di quest'ultimo di lasciare Napoli. Il figlio maggiore di Raffaele sarà infatti consapevole dei suoi sentimenti per l'amica, a sua volta ex fidanzata di Patrizio, e vorrà evitare di causare inutili sofferenze. Farsi da parte sarà quindi l'unica soluzione possibilie? Raffaele cercherà di convincere il figlio a non andarsene: riuscirà dunque a riportarlo alla ragione? La proposta di convivenza di Susanna ha comprensibilmente stupito Niko, consapevole dei problemi che un simile passo potrebbe comportare per lui e per il piccolo Jimmy. Per questo motivo avrà pronta una proposta alternativa per la sua fidanzata...

Un posto al sole: Marina apre gli occhi a Sandro

Non è un periodo facile per la soap Un posto al sole, tirata in ballo da Lorenzo Crespi come uno dei programmi Rai controllati dalla camorra. Nelle ultime dichiarazioni affidate ai social network, infatti, l'attore ha lanciato una pesantissima nei confronti della storica soap partenopea, causando un gran polverone tra i suoi storici fan. Arriverà presto la smentita da parte della produzione? In attesa di scoprirlo, abbandoniamo le polemiche e dedichiamo alle trame di oggi che tireranno in ballo ancora il ritorno di Alberto Palladini. Il subdolo avvocato continuerà ad avere un forte ascendente nei confronti di Sandro, che cercherà di far valore la sua voce nella gestione dei cantieri. Se la reazione di Roberto sarà rabbiosa davanti all'ennesima dichiarazione del figlio, il comportamento di Marina a tal proposito sarà ben diverso: la donna, infatti, proverà a far ragionare l'attore, attraverso una strategia alternativa. Riuscirà a fargli aprire gli occhi riguardo le vere intenzioni di zio Alberto?

