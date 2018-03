UNA VITA / Mauro realizza il grande sogno di Teresa? (Anticipazioni 16 marzo)

Anticipazioni Una Vita, puntata 16 marzo: Mauro mostra a Teresa il filmato di una fiera alla quale lei avrebbe voluto partecipare da bambina. Sara ha una notizia per Fernando.

16 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Una Vita

Termina oggi la programmazione settimanale di Una Vita. Come già accade da mesi, infatti, la telenovela spagnola non va in onda il sabato, lasciando spazio ad Amici di Maria De Filippi. Per seguire le vicende degli abitanti di Acacias 38 dovremo quindi attendere fino al prossimo lunedì, ma prima di allora potremo comunque dedicarci all'episodio di oggi, come sempre trasmesso dalle ore 14:10. Si ripartirà dal ritrovato idillio tra Mauro e Teresa, finalmente decisi a vivere fino in fondo il loro amore, incuranti delle intromissioni delle altre persone. L'agente avrà per la maestra una piacevole sorpresa: proietterà le immagini di una fiera, la stessa in cui lei avrebbe voluto andare fin da bambina e le proporrà di andare insieme a visitarla. Sarà un momento emozionante, che purtroppo verrà in parte rovinato dagli intrighi dei quali parleranno Sara e Fernando proprio in quello stesso momento...

UNA VITA: CELIA VUOLE LASCIARE FELIPE?

Proprio mentre Mauro e Teresa progetteranno un viaggio insieme, oggi a Una Vita Sara contatterà Fernando per informarlo di una scoperta da lei fatta. Gli rivelerà di avere scoperto un importante segreto riguardante l'agente, qualcosa che il benefattore della scuola potrebbe usare per liberarsi del suo rivale in amore. In questo modo Sara scoprirà le sue vere carte, ma quale sarà la reazione di Fernando? Fino ad oggi i telespettatori di Una Vita lo hanno visto come un personaggio positivo, eppure qualcosa potrebbe cambiare molto presto... Susana informerà Celia di avere visto Felipe in compagnia di Hurtas. Sarà questo un duro colpo per la signora Alvarez Hermoso, che l'avvocato aveva più volte tranquillizzato, rivelandole di avere posto fine alla frequentazione con la domestica. Questa scoperta, unita ai suoi sentimenti sempre più forti verso Cruz, spingeranno Celia ad un faccia a faccia decisivo: il matrimonio tra lei e il marito non potrà più continuare in questo modo. È quindi giunto il momento della separazione?

