UOMINI E COBRA/ Su Rete 4 il film con Kirk Douglas e Henry Fonda (oggi, 16 marzo 2018)

Uomini e cobra, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 16 marzo 2018. Nel cast: Kirk Douglas ed Henry Fonda, alla regia Joseph L. Mankiewicz. La trama del film nel dettaglio.

16 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film western nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST ANCHE HENRY FONDA

Il film Uomini e cobra va in onda su Rete 4 oggi, venerdì 16 marzo 2018, alle ore 16,50. Una bella pellicola prodotta negli Stati Uniti d'America nel lontano 1970 diretta da Joseph L. Mankiewicz un vero maestro del genere western americano. La pellicola che si basa su un soggetto scritto da Robert Benton e David Newman, possiede la sceneggiatura effettuata dallo stesso Benton e Newman. Il film prodotto dalla Warner Bros è stata distribuito nel nostro paese dalla stessa Warner bros, una casa di produzione che si è affidata ad un cast di attori di altissimo spessore, tra di essi si evidenziano Kirk Douglas ed Henry Fonda. La pellicola è già stata visionata parecchie volte sui piccoli schermi televisivi italiani e viene mandata nuovamente in onda questo pomeriggio su Rete 4. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UOMINI E COBRA, LA TRAMA DEL FILM WESTERN

La pellicola si basa sulla vita di Paris Pitman, un ladro che in Arizona alla fine del 1800 elimina i suoi complici dopo una sanguinosa e forunata rapina. Il bandito riesce a razziare una buona somma di denaro e decide di nascondere la refurtiva in una fossa infestata dai serpenti a sonagli, immediatamente dopo viene arrestato essendo stato riconosciuto durante l’incontro con una prostituta. Il ladro viene trasferito immediatamente in un carcere di massima sicurezza, qui viene osteggiato dagli altri detenuti che cercano di venire a conoscenza del luogo dove è conservata l’ingente refurtiva che assomma a ben mezzo milione di dollari americani. Paris non cede alle intimidazioni degli altri galeotti e alla fine inizia a guadagnarsi il rispetto di una parte di detenuti. Alla morte del direttore del carcere la sua vita diventa migliore stante l’assunzione del comando da parte dell'ex sceriffo Woodward W. Lopeman, un uomo molto più mite del predecessore, che inizia finanche un programma di rieducazione dei detenuti. Pitman non si fa però distrarre dai suoi proprositi di fuga e sobillando gli altri detenuti riesce ad organizzare una rivolta, illudendo i complici con la promessa di dividere il bottino. Una volta fuori dal carcere uccide però i complici e si reca a recuperare il mezzo milione di dollari. Nonostante riesca a far fuggire alcuni dei serprenti mentre recupera i soldi viene morso da un rettile nascosto sotto la borsa dei soldi, e muore poco dopo. Il ladro era stato seguito dal direttore del carcere, quest’ultimo carica il cadavere del ladro e i soldi sul suo cavallo, lascia il corpo dinanzi al carcere e con i soldi fugge in Messico, ringraziando nella sua mente la fortuna che aveva messo il mezzo milione di dollari sulla sua strada.

