UOMINI E DONNE/ Lorenzo Riccardi beccato un’altra ragazza? La verità del corteggiatore (Trono Classico)

16 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Lorenzo Riccardi continua ad essere il protagonista indiscusso del trono classico di Uomini e donne. Il corteggiatore continua ad essere conteso da Sara Affi Fella e Nilufar Addati che gli perdonano ogni mancanza ed ogni errore. Lorenzo, infatti, è l’unico che sembra aver davvero fatto breccia nel cuore delle troniste anche se la sua preferenza va verso la Affi Fella con la quale c’è stato anche un bacio. In queste ore, però, il nome di Lorenzo Riccardi è finito nell’occhio del ciclone per un video pubblicato dalla pagina Instagram “Vip in vippanza” in cui appare in compagnia di una ragazza. A chiarire la situazione, però, è il portale Newsued che, di fronte al video in questione, ha deciso di vederci chiaro contattando direttamente Lorenzo. Riccardi, così, ha spiegato che la ragazza si era avvicinata a lui per chiedergli delle informazioni su un suo amico. Lorenzo, alla redazione di Newsued ha anche fornito le prove mostrando i messaggi whatsapp che un video, girato da lui stesso, in cui la ragazza, effettivamente gli parla di un suo amico. Nessun retroscena, dunque. Sara Affi Fella può stare tranquilla?

NILUFAR ADDATI SCEGLIE GIORDANO MAZZOCCHI?

Il trono di Nilufar Addati continua a stupire. Dopo l’addio in seguito alla sorpresa fatta da Nilufar a Lorenzo Riccardi, dalle ultime anticipazioni, sembra che Giordano Mazzocchi sia tornato a corteggiare la tronista napoletana di Uomini e Donne. Il suo nome torna così in pole per la scelta finale di Nilufar che, pur essendo ancora attratta da Lorenzo Riccardi, è riuscita comunque a creare un legame con gli altri corteggiatori. Escludendo Riccardi, i fans erano convinti che la scelta di Nilufar sarebbe ricaduta su uno tra Giordano e Nicolò Ferrari. Nelle ultime ore, però, le cose sono cambiate. Ferrari, infatti, sembra abbia deciso di abbandonare il programma. “Ti ho portato su un piedistallo di sentimenti che hai polverizzato con cinismo e leggerezza” sono le parole scritte da Nicolò Ferrari sul suo profilo social. Il corteggiatore, poi, ha aggiunto: “Merito molto di più. Buona scelta”. Non sarà, dunque, Nicolò la scelta della Addati? Con l’addio di Nicolò, a detta dei fans l’unico che avrebbe potuto davvero conquistare Nilufar e impensierire Giordano, le quotazioni di Mazzocchi tornano a salire.

