Uomini e Donne/ Anticipazioni, Gemma Galgani e la confessione su suo padre: "È stato lui a..." (Trono Over)

Uomini e Donne, anticipazioni trono over. Gemma Galgani parla del suo passato, dei lavori svolti e svela un retroscena su suo padre: "È stato lui a...."

16 marzo 2018 Anna Montesano

Il pubblico di Uomini e Donne si chiede se la storia con Giorgio Manetti sia per Gemma Galgani un capitolo davvero chiuso. In più di un'occasione infatti la dama ha voluto concludere con lui ogni tipo di rapporto, dentro e fuori il trono Over, sempre però tornando sui suoi passi. È per questo che il pubblico è scettico in merito a questa nuova "conclusione". Intanto per Gemma, nelle nuove puntate, sono arrivati nuovi corteggiatori: Giocondo e Gino. Con loro la dama ha trovato già un punto in comune: la passione per la ristorazione. Anche Gemma, come loro, si è trovata a gestire dei ristoranti in passato e prima di dedicarsi completamente al Teatro Colosseo di Torino. A svelarlo è proprio la dama, nelle dichiarazioni riportate nel numero in edicola del settimanale Nuovo.

Gemma Galgani e le esperienze del passato

Gemma Galgani racconta che ad avvicinarla al teatro è stato suo padre che conosceva un vero guru del settore, Giuseppe Erba. "Ho cominciato da ragazzina: mio padre voleva punirmi perché non studiavo e, dato che conosceva Giuseppe Erba, mi mandò a lavorare da lui. - si legge su Nuovo - Doveva essere un castigo, invece è stata la fortuna della mia vita". Tante le mansioni che sono state della Galgani: "Ho fatto di tutto, dalla cassiera all'archivista, dall'addetto stampa al direttore". Ma quando Erba si ammalò, Gemma prese un'altra strada: "Aprii un ristorante a Sestriere, in Val di Susa, con il mio fidanzato di allora. Poi la magia dell'amore è sfumata e sono partita alla volta di Fiuggi, nel Lazio. Quando sono tornata a Torino, ho gestito un ristorante e sono stata manager in resort". Solo dopo queste esperienze, Gemma tornò al teatro, il Colosseo di Torino, che non ha più lasciato.

