Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over: nuove conquiste per Giorgio Manetti e Sossio Aruta? (16 marzo)

Uomini e Donne, oggi 16 marzo 2018 in onda la terza parte del Trono Over. Nuove conoscenze per Giorgio Manetti e Sossio Aruta? Ancora scontri in studio...

16 marzo 2018 Anna Montesano

Giorgio Manetti, Uomini e donne

La settimana di Uomini e Donne si conclude con la terza ed ultima parte del trono Over. Due puntate ricche di colpi di scena quelle già andate in onda, che sono state incentrate ancora una volta su Anna Tedesco e Giorgio Manetti e la loro presunta storia d'amore. Oggi potrebbe essere ancora una volta Giorgio al centro dello studio stavolta non per discutere con Gemma Galgani nè per Anna Tedesco - anche se sono possibili nuove intrusioni da parte di Gianni Sperti - ma per conoscere nuove dame giunte per conoscerlo. Cosa deciderà allora il cavaliere? Al centro dello studio potrebbe tornare anche Sossio Aruta, che la scorsa settimana ha deciso di chiudere la conoscenza con Melania ma che potrebbe oggi conoscere nuove dame giunte per lui.

NUOVA SFILATA DEI PROTAGONISTI DEL TRONO OVER?

Anche Tomas, new entry di questa edizione di Uomini e Donne, potrebbe essere protagonista della nuova puntata del trono Over. Ricordiamo infatti che il cavaliere sta conoscendo la bella Donatella Lopar, che tante discussioni ha creato tra Ida e Riccardo. La loro frequentazione sarà andata avanti o i due avranno deciso di concludere? Maria De Filippi potrebbe dare il via anche ad una nuova sfilata dei protagonisti del trono Over. Un appuntamento che il pubblico tanto ama e che potrebbe essere preceduto dalla consueta diretta Facebook dedicata alle proposte lavorative di alcuni ospiti in studio per il pubblico a casa. E chissà che anche nel corso della nuova puntata non ci siano scontri tra Tina Cipollari e Gemma Galgani.

© Riproduzione Riservata.