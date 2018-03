Vincitore Sanremo Young/ La finalissima: chi trionferà tra Luna, Leonardo, Elena e Raffaele? I pronostici

16 marzo 2018 Valentina Gambino

La finale di Sanremo Young in onda oggi, venerdì 16 marzo, si concluderà con la vittoria di solo uno dei quattro talenti attualmente in gara: chi avrà la meglio? A contendersi l'ambito trofeo, troveremo in diretta: Luna Farina (16 anni), Elena Manuele (15 anni), Leonardo De Andreis (17 anni) e Raffaele Renda (17 anni). Personalità chiare e precise che, nonostante la giovane età sembrano avere proprio le idee chiarissime e si muovono in direzione gloria. Nonostante il talent show in televisione regalino delle soddisfazioni, il programma di Antonella Clerici non ha certo brillato per quanto concerne la parentesi (importantissima!) legata agli ascolti tv: cos'è che non ha funzionato? Eppure i talenti sono presenti così come una spigolosa giuria pronta a fare il tifo per il proprio beniamino, senza lasciarsi andare a complimenti facili e lacrime immediate. Marco Masini per esempio, non si è mai tirato indietro di fronte ad un consiglio tecnico, anche con il rischio di "cozzare" con l'Academy che segue costantemente il percorso dei ragazzi.

Siamo comunque alle battute finali di Sanremo Young ed oggi, nel prime time della rete ammiraglia di Casa Rai, saliranno sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo, dei veri talenti che, con molta probabilità, l'anno prossimo sognano di poter calcare lo stesso palco ma al fianco dei Big che tanto amano. Luna Farina, pare essere la cantante più apprezzata dai dieci giurati che sono formati da: Mara Maionchi, Angelo Baiguini, Elisabetta Canalis, Iva Zanicchi, Rocco Hunt, Mietta, Cristina D'Avena, Baby K e Marco Masini. Anche Leonardo potrebbe strizzare l'occhio alla vittoria e lo scontro finale, potrebbe essere proprio tra loro due. Tra poche ore, scopriremo chi sarà il vincitore della prima edizione del programma che questa sera, avrà l’onore di ospitare Pippo Baudo che, come ben sapete, rappresenta un vero punto di riferimento quando si parla anche solo lontanamente di ciò che ha rappresentato la kermesse musicale per il nostro Belpaese.

