Akash Kumar, Ballando con le stelle/ Chi è? "Mi sento un figlio del mondo"

Akash Kumar, uno dei concorrenti più attesi di Ballando con le stelle, si presenta al settimanale DiPiù parlando della sua carriera, dell'amore per l'Italia e della donna ideale.

17 marzo 2018 Annalisa Dorigo

È sicuramente uno dei concorrenti più attesi di questa edizione di Ballando con le stelle 2018: Akash Kumam, segni particolari bellissimo, è il modello di origini brasiliane e indiane che ha fatto perdere la testa alle fan del programma condotto da Milly Carlucci. Va precisato che nella prima serata, andata in onda lo scorso sabato, ha commesso più di qualche errore, finendo persino al ballottaggio insieme ad Eleonora Giorgi (l'unica ad avere ottenuto uno zero dal giudice Mariotto). La giuria ha quindi deciso di eliminare quest'ultima anche se alla fine è stata salvata, in quando si è deciso di evitare l'uscita di concorrenti già dalla prima puntata. Akash Kumar dovrà dunque impegnarsi di più se non vorrà finire nuovamente nella lista dei peggiori, ma comunque sia la sua esperienza fino ad ora può dirsi positiva. Lui stesso, infatti, lo ammette in una recente intervista rilasciata al settimanale DiPiù, nella quale si presenta e racconta qualche dettaglio sulla sua famiglia e sulla sua carriera nel mondo dello spettacolo.

AKASH KUMAR: "MI SENTO UN FIGLIO DEL MONDO"

Nato da padre indiano e madre brasiliana, Akash Kumar è abituato a girare da una parte del mondo, facendo tappa soprattutto a New York, ma anche a Parigi, Milano, Londra. Viaggi che non lo spaventano, tanto che lui stesso ammette di sentirsi "un figlio del mondo". L'Italia è da lui considerata il Paese d'adozione: quando aveva solo tre anni, infatti, i suoi genitori si sono separati e la madre si è trasferita insieme a lui a Verona. Ecco perché la città veneta ha rappresentato per lui il punto di riferimento: "Io mi sento molto veronese, parlo bene anche il dialetto", ha confidato al settimanale DiPiù, aggiungendo di avere qui ancora i suoi storici amici. Insieme all'Italia però il suo cuore batte anche per Insia e soprattutto per la nonna paterna dalla quale si reca ogni anno per una visita: "Mi sento indiano, oltre che italiano, e sono seguace dell’Induismo, la religione più diffusa in India. Nella mia vita, però, l'India è la radice; l’albero è l'Italia.

L'INIZIO DELLA CARRIERA E L'AMORE

Akash Amar è entrato nel mondo della moda quando era ancora molto giovane, grazie alla madre, e fin da subito ha avuto la fortuna di sfilare per marchi italiani del calibro di Benetton, Carrera, Diesel. Si tratta di aziende presenti in Veneto, ma il modello ha poi voluto andare oltre, decidendo di trasferirsi a Milano quando aveva solo sedici anni e cominciando così la sua carriera internazionale. Un lavoro che gli piace ma che non rappresenta un limite. Consapevole che prima o poi la bellezza svanirà, Amar ha deciso di intraprendere anche la strada della recitazione per realizzare il suo grande sogno del cinema: "Sto studiando recitazione. Quando sentirò di essere diventato bravo abbastanza, vorrei trasferirmi a Los Angeles". Per quanto riguarda la sua vita privata, confessa senza esitazione di essere ancora single. Ha tuttavia le idee chiare riguardo la donna dei suoi sogni ovvero una ragazza bella, intelligente e soprattutto in grado di tenergli testa. Precisa infatti: "Perché io sono un tipo un po'particolare".

