Alessandra Cantini, ex Forza Italia/ “Asia Argento? Meglio Weinstein, le donne usano gli uomini e poi...”

La giovane attrice Alessandra Cantini si schiera dalla parte del produttore americano Weinstein attaccando l’atteggiamento di Asia Argento e delle moderne femministe.

17 marzo 2018 Francesca Pasquale

Asia Argento

Alessandra Cantini, attrice italiana di 26 anni che nel 2015 è stata candidata nelle liste di Forza Italia in Toscana, in queste ore ha fatto scalpore per alcune dichiarazioni rilasciate al quotidiano spagnolo La Razon prima e al programma radiofonico La Zanzara in onda su Radio 24 poi, sulle tante denunce di molestie sessuali nel mondo dello spettacolo. In particolare ha lanciato delle frecciatine neanche tanto velate nei riguardi la collega Asia Argento rea di aver prima ottenuto dei presunti favoritismi dal produttore americano Weinstein per poi denunciarlo a venti anni di distanza. Ha quindi rincarato la dose evidenziando di preferire l’atteggiamento di Weinstein piuttosto che quello di Asia Argento: “Tra Asia Argento e Weinstein preferisco Weinstein. Lui non è un maiale, è un uomo con degli istinti che si trova davanti delle giovani ragazze, col potere di portarle accanto... Se una donna - ritiene l’ex candidata di Forza Italia - vuole utilizzare il proprio corpo per avere successo e avere carriera è giusto farlo, ma non bisogna essere ipocriti: la donna gode a farlo. La donna sa cosa vuol dire sfruttare il proprio corpo, non è abusata. Sa esattamente dove è, altrimenti va via”.

ALESSANDRA CANTINI, CONTRO LE FEMMINISTE MODERNE

Nella stessa intervista l’ex candidata di Forza Italia Alessandra Cantini ha anche attaccato quelle che definisce le moderne femministe. Secondo l’attrice che nel 2010 è stata protagonista del film di Paolo Virzì, La prima cosa bella recitando al fianco di Micaela Ramazzotti, Valerio Mastandrea, Stefania Sandrelli e Claudia Pandolfi, questo genere di atteggiamento porta le donne a prostituirsi due volte ed ossia quando vanno con gli uomini e quindi quando li distruggono denunciandoli. Queste le parole usate da Alessandra Cantini sul merito della questione: “Le femministe di oggi si prostituiscono due volte, vanno con gli uomini e poi vogliono distruggerli. Lo hanno fatto con Weinstein che è andato prima dagli psichiatri e adesso è in bancarotta. Questo nuovo femminismo sta portando gli uomini a vivere sotto il terrore. Le donne hanno sempre usato l’arma del sesso per ottenere influenza e potenza, da millenni. La donna usa sesso e sensualità, ed è giusto così”.

© Riproduzione Riservata.