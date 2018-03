Amici 17/ Anticipazioni e diretta pomeridiano: classifica e nuovi criteri di accesso al serale

Amici 17 ed.2018, verso il serale: diretta pomeridiano. Nuovi criteri di accesso al serale e assegnazione delle prime maglie verdi. Classifica degli alunni e sfide a squadre.

17 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Amici 17

Non c’è più tempo da perdere nella scuola di Amici 17. Il serale è alle porte e per tutti gli allievi è cominciato un momento decisivo non solo per l’accesso alla fase più importante del programma ma anche per il proprio futuro. Accedere al serale, infatti, può aprire molte porte e i cantanti e i ballerini della scuola vogliono sfruttare al massimo l’occasione che hanno. In vista della prima puntata del serale, in programma sabato 7 aprile, non è stata assegnata nessuna maglia verde. Maia De Filippi, per il nuovo appuntamento pomeridiano di oggi, sabato 17 marzo, ha stabilito che ci saranno delle novità nei criteri per la scelta dei ragazzi che andranno poi a formare le due squadre. Nel frattempo, il direttore artistico Luca Tommassini, sta conoscendo tutti i ragazzi per mettere su un serale che rispecchi totalmente la personalità di tutti gli allievi che saranno ammessi.

AMICI 17, LA NUOVA SFIDA A SQUADRE E NUOVI ESAMI PER IL SERALE

Nel nuovo appuntamento con il pomeridiano di Amici 17 ci sarà la classifica sfida a squadre. Da una parte ci sarà il Ferro, capitanato da Einar e dall’altra il Fuoco, capitanato dal Biondo. Al termine della sfida a squadre, alcune allievi del gruppo vincente, saranno chiamati a presentarsi davanti alla commissione degli insegnanti per cercare di ottenere l’unanimità che apre le porte al serale. Finora, nessuno degli allievi è riuscito a conquistare la maglia verde. Ogni professore, infatti, ha un proprio nome da portare al serale. Sono previste, poi, nuove interrogazioni mentre, salvo clamorosi colpi di scena, non dovrebbero più esserci nuovi ingressi. Le ultime sfide, infatti, sono state vinte tutti dai ragazzi che già erano presenti all’interno della scuola. Con il cambiamento dei criteri per l’accesso al serale, dunque, oggi potrebbero essere assegnare le prime maglie verdi.

LA CLASSIFICA DEGLI ALLIEVI

Nel corso dell’ultimo appuntamento del daytime, agli allievi di Amici 17 è stato chiesto di stilare una classifica con i nomi dei cantanti e dei ballerini che meritano di accedere al serale. Dopo aver raccolto tutti i voti, è stata stilata la seguente classifica: 1) Carmen, 2) Einar, 3) Lauren, 4) The Jab, 5) Bryan, 6) Irama, 7) Daniele, 8) Biondo, 9) Zic, 10) Matteo, 11) Filippo, 12) Valentina, 13) Vittorio, 14) Sephora, 15) Luca V., 16) Emma, 17) Nicole, 18) Luca C., 19) Grace, 20) Orion. Discorso diverso, invece per i professori. Il preferito di Alessandra Celentano è Bryan mentre quella di Bill Goodson e Garrison è Lauren. Per Veronica Peparini, invece, il primo nome è quello di Daniele. Per quanto riguarda il canto, il preferito di Rudy Zerbi è il Biondo. Carlo Di Francesco punta tutto su Carmen mentre Giusy Ferreri su Matteo. Discorso diverso, invece, per Paola Turci. Fino alla settimana scorsa, la sua preferita era Nicole. Negli ultimi giorni, però, l’insegnante ha notato un calo di rendimento e di grinta da parte dell’allieva al punto da aver messo in discussione il suo accesso al serale.

