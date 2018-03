Amici 17 serale 2018, concorrenti/ Chi otterrà la felpa verde? Einar favorito e Nicole a rischio

Chi accederà al serale di Amici 17? La diretta di questo pomeriggio potrebbe aprire la porta ai primi nomi dei ragazzi che quest'anno vedremo nell'ultima fase

17 marzo 2018 Hedda Hopper

Amici 17

Ormai tutto è pronto per il serale di Amici 17 e il primo promo passato in tv ha già confermato che la prima puntata andrà in onda il prossimo 7 aprile. Tutto confermato quindi, a partire dalla presenza di Luca Tommasini che sta continuando ad incontrare i ragazzi del talent show in attesa di mettere in pratica tutto quello che ha saputo e conosciuto sui concorrenti di questa edizione. Alcuni hanno chiesto grandi messe in opera, altri qualcosa di soft e di particolare, altri ancora non sono riusciti a mettere insieme bene quello che è il proprio desiderio, fatto sta che mentre la sfilata continua, i ragazzi non hanno ancora ottenuto il sì dei professori e la conseguente maglia verde. Le cose potrebbero cambiare proprio oggi pomeriggio con la nuova diretta di Amici 17 e, soprattutto, con l'assegnazione delle prime maglie.

AMICI 17: LUCA E GRACE IN BILICO, EINAR PRIMO AL SERALE?

Nella scorsa diretta Maria De Filippi ha sconvolto il suo pubblico mettendo in scena un giochetto che ha solo tolto spazio alla trasmissione e alle esibizioni dei ragazzi. La conduttrice ha messo insieme una sorta di possibile squadre del serale in base alle preferenze dei professori a queste, a mano a mano, ha aggiunto quelle dei ragazzi, è il gioco è fatto. Non si è arrivati ad una soluzione ma quello che è subito stato chiaro è che alcuni di loro non sono stati mai nominati né dai professori e né dagli stessi compagni. Tra questi ci sono sicuramente Grace e Luca Vismara che hanno parlato di questo in sala relax con reazioni diverse visto che, se la prima sembra poco interessata al giudizio degli altri, il secondo si è sentito offeso dalle scelte "di amicizia" fatte. Cosa cambierà adesso? Rimane appesa anche Nicole. In settimana Paola Turci l'ha incontrata per dirle che non è più la prima della sua lista e che il suo nome adesso è quello di Einar, sarà il cantante ad ottenere la maglia oggi pomeriggio?

