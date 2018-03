Ascolti tv, 16 marzo/ Ottima chiusura per Sanremo Young e flop di Immaturi "versione" film

Gli ascolti tv di venerdì 16 marzo regalano poche emozioni agli addetti ai lavori che prendono atto del successo di Antonella Clerici e Sanremo Young e del flop di Canale 5

17 marzo 2018 Hedda Hopper

Quando non si tratta di reality show e di Maria De Filippi, Mediaset arranca. Lo fa ormai da oltre due anni e mentre le fiction di un tempo (e i relativi ascolti) sembrano ormai un lontano ricordo, anche quella di ieri sera sembra una serata da dimenticare in termini di ascolti. Tieni duro Quarto Grado, sempre seguita dal pubblico di Rete 4, fa flop la versione "film" di Immaturi e porta a casa la vittoria Antonella Clerici con la finalissima di Sanremo Young che chiude il capitolo musica su Rai1 iniziato proprio con il trio Baglioni, Favino, Hunziker lo scorso febbraio. In particolare, la finalissima di Sanremo Young che ha portato sul palco dell'Ariston una carrellata di ospiti (da Baudo a Gino Paoli) ha conquistato 4.277.000 spettatori pari al 19.8% di share doppiando, anche qualcosina in più, il film Immaturi – Il Viaggio che su Canale 5 ha raccolto davanti al video 2.095.000 spettatori pari al 9.7% di share.

GLI ASCOLTI DEL PRIME TIME DEL 17 MARZO

Sono rimasti indietro tutti gli altri programmi della serata in onda in prime time sulle altre reti in chiaro a cominciare da Nemo – Nessuno Escluso che su Rai2 ha interessato 887.000 spettatori pari al 4.1% di share. Stessi ascolti per La7 che con Propaganda Live ha registrato 734.000 spettatori con uno share del 3.9% mentre seguono Real Time/+1 e Cake Star che segnano 585.000 spettatori con il 2.3% di share e le repliche di Criminal Minds: Beyond Borders che su Rai4 hanno registrato 467.000 spettatori e il 2%. Capitolo a parte per gli altri due canali Mediaset che hanno portato a casa oltre il 7% di share seppur con argomenti diversi. Italia 1 lo ha fatto con Transporter 3 (segnando 1.781.000 spettatori con il 7.7% di share) e Rete4 lo ha fatto con Quarto Grado totalizzando 1.479.000 spettatori con il 7.7% di share.

