Ballando con le stelle 2018/ Cast e diretta 17 marzo: Silvan ballerino per una notte, chi sarà eliminato?

Ballando con le stelle 2018 torna in onda oggi, sabato 17 marzo, in prima serata su Raiuno, con la seconda puntata: Silvan è il ballerino per una notte, quale coppia sarà eliminata?

17 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Ballando con le stelle

Secondo appuntamento con Ballando con le stelle 2018, il programma più longevo di Raiuno. Oggi, sabato 17 marzo, alle 20.35 su Raiuno, Milly Carlucci e Paolo Belli conducono una nuova puntata con tante esibizioni che metteranno alla prova il talento dei concorrenti. A giudicare le performances delle coppie in gara saranno Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith, presidente di giuria. Le voci a bordo campo, invece, sono quelle di Sandro Mayer e Roberta Bruzzone. Dopo aver conosciuto tutte le coppie in gara, al termine della puntata odierna, una coppia sarà eliminata. A deciderlo, naturalmente, sarà il pubblico che potrà esprimere le proprie preferenze attraverso il televoto. Come da tradizione, poi, torna l’appuntamento con il ballerino per una notte. Protagonista di questa sera sarà il Mago Silvan che dovrà imparare una coreografia in tempo reale per poi esibirsi in diretta regalando il tesoretto dei punti conquistati ad una delle coppie in gara.

LE COPPIE IN GARA

Sulla pista dell’Auditorium del Foro Italico di Ballando con le stelle 2018, si esibiranno le seguenti coppie: Don Diamont e Hanna Karttunnen; Akash Kumar e Veera Kinnunen; Massimiliano Morra e Sara Di Vaira; Nathalie Guetta e Simone Di Pasquale; Eleonora Giorgi e Samuel Peron; Amedeo Minghi e Samanta Togni; Cesare Bocci e Alessandra Tripoli; Francisco Porcella e Anastasia Kuzmina; Stefania Rocca e Marcello Nuzio; Gessica Notaro e Stefano Oradei; Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro; Giaro Giarratana e Lucrezia Lando. Tra tutte le coppie, chi non rischia assolutamente l’eliminazione è quella di Gessica Notaro e Stefano Oradei che, dopo la prima esibizione, hanno letteralmente conquistato pubblico e giuria. Grandi consensi anche per Cesare Bocci mentre a dividere è stato soprattutto Giovanni Ciacci. A rischiare di più l’eliminazione, tuttavia, sono Eleonora Giorgi e Amedeo Minghi. Uno dei due dovrà dire addio, almeno fino al momento del ripescaggio, al programma?

MILLY CARLUCCI, LA VERA REGINA DI BALLANDO CON LE STELLE

La vera regina di Ballando con le stelle 2018 è sicuramente Milly Carlucci che trascorre all’Auditorium del Foro Italico ben 15 ore al giorno seguendo tutto ciò che accade per mettere su, ogni settimana, una puntata impeccabile. Tra i concorrenti in gara quest’anno, Milly Carlucci, ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato che quello più difficile da convincere è stato Massimiliano Morra: “L’ho cercato per anni ma lui, forse per timidezza, non se la sentiva di partecipare. Stavolta ha accettato. Poi ci sono stati quelli entusiasti dal primo minuto come Giovanni Ciacci” – ha spiegato la Carlucci che per il futuro ha svelato di corteggiare da anni alcuni nomi che, tuttavia, almeno per ora, non hanno ancora ceduto alla sua corte – “Non posso svelare chi è, ma… prima o poi cederà: io qua sto”. Milly Carlucci, infatti, sceglie personalmente i concorrenti che, in quest’edizione, accontentano davvero tutti i gusti.

