Batti le mani schiocca le dita, Luca Onestini / Video tormentone, un perito musicale valuta l’accusa di plagio

Il tormentone "Batti le mani schiocca le dita", lanciato da Onestini dalla casa del GF, sotto accusa per un presento plagio ai danni di una band ligure.

17 marzo 2018 Francesca Pasquale

Luca Onestini

Luca Onestini, ex volto noto di Uomini e Donne e concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip 2, in questi ultimi mesi è entrato nella ristretta cerchia dei personaggi televisivi più in vista. Il suo modo di fare scanzonato e sempre ottimista fedele specchio del tormentone da lui stesso lanciato proprio dall’interno della casa del GF, Batti le mani schiocca le dita, lo ha fatto amare oltre misura dal pubblico italiano. Un vero e proprio momento magico per lui non solo nell’ambito professionale ma anche per quello sentimentale vista la love story con la bellissima modella di origini ceche Ivana Mrazova. Tra l’altro questo sera Onestini è atteso ospite nella consueta puntata di C’è posta per te per via di un misterioso invito partito da Luciana Littizzetto e che riguarda non solo lui ma anche Ivana, Paola Caruso, Michela Persico, Erjona Sulejmani e l’ormai inseparabile amico Raffaele Tonon. Non resta che attendere poche ore per svelare il perché del misterioso invito e magari ascoltare qualche strofa del tormento Batti le mani schiocca le dita.

BATTI LA MANI SCHIOCCA LE DITA, UN PLAGIO?

In uno dei momenti cult della seconda edizione de Il Grande Fratello Vip, Luca Onestini durante un divertente scambio di vedute con l’amico di avventura Raffaele Tonon, ha di fatto dato vita al motivetto “Batti le mani schiocca le dita”. Una melodia semplice con parole dirette che si sposano bene insieme, che ha ottenuto un certo successo. Tuttavia la vicenda a distanza di pochi giorni dell’exploit mediatico, come nel più classico dei Festival di Sanremo, ha dato vita ad un presunto caso di plagio. A sollevarlo una band ligure, I belli fulminati nel bosco, che dal portale ImperiaPost.it, hanno rivendicato la paternità del brano. In particolare si tratterebbe del plagio di una loro canzone con il gruppo che ha avuto modo di sottolineare come il motivetto sarebbe dissimile soltanto per un paio di parole mentre la melodia molto simile: “Riteniamo che questa canzone l’abbiamo scritta noi. Ci sono due paroline che cambiano, ma non è quello l’importante. Rasenta proprio il plagio, anche i gesti, ci troviamo proprio a vedere in questa canzone il nostro pezzo che abbiamo scritto nel 2015”. La questione è stata affidata ad un perito musicale di Lecco, Luca Valsecchi, che avrebbe confermato come i due brani siano in effetti uguali. Si tratterebbe eventualmente di un plagio involontario viste le condizioni in cui il motivetto ha preso vita. Vedremo se la vicenda avrà un seguito legale.

"BATTI LE MANI SCHIOCCA LE DITA": VIDEO DEL TORMENTONE

