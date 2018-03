Biondo ed Emma fidanzati?/ Amici 17, scoppia il gossip tra lezioni di italiano e coccole, e Annalisa Scarrone?

Biondo prima pazzo di Annalisa Scarrone e poi di Emma Muscat, la sua collega ad Amici 17, i due sono davvero fidanzati? Ecco gli ultimi rumors sulla presunta coppia

17 marzo 2018 Hedda Hopper

Biondo ed Emma Muscat

E' tempo di maglie verdi e di amore ad Amici 17 soprattutto per l'amato Biondo. Il cantante è sicuramente uno dei personaggi di questa edizione e mentre la sua intonazione migliora (almeno a detta dei professori), lui trova altre cose da fare oltre che cantare. Sono lontani i tempi in cui arrossiva in sala al cospetto di Annalisa Scarrone, adesso Biondo sembra aver dimenticato la cantante e sua tutor a favore di una collega, la tenera biondina dagli occhi color del mare che tante lacrime ha versato in questi giorni. Di chi stiamo parlando? Ma di Emma Muscat, ovvio. La cantante in questi giorni ha dovuto sudare sette camicie per tirare fuori l'anima che la contraddistingue e che Biondo ha già visto in queste settimane. I due si sono avvcinati molto in questi giorni soprattutto per via delle divertenti lezioni di italiano.

BIONDO E LE ATTENZIONI RIVOLTE AD EMMA

Proprio Biondo si è offerto di insegnare l'italiano ad Emma che ha apprezzato anche se sembra dubbiosa in merito ad alcune nozioni che il cantante cerca di farle capire. Lo stesso italiano di Biondo è finito sotto accusa da parte di Carlo di Francesco nelle scorse dirette e il cantante ha provato a difendersi con un arringa (e tanto di vocabolario in mano) di tutto rispetto colpendo dritta al cuore la tenera Emma. I due sono spesso immortalati insieme e Biondo si lascia andare a coccole, carezze sulle gambe e le mani della sua presunta fidanzata che ricambia con teneri sorrisi e raccontandogli quello che succede in sala e in studio quando è lontana da lui. Arriverà la conferma della loro relazione al serale magari trovandosi sulla sponda opposta?

