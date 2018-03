C’è posta per te/ Le storie e ospiti, diretta 17 marzo: Luciana Littizzetto alla corte di Maria De Filippi

C'è posta per te, le storie e gli ospiti della puntata del 17 marzo: Luciana Littizzetto manda la posta a Raffaello Tonon, Luca Onestini, Paola Caruso, Michela Persico e Erjona Sulejmani.

17 marzo 2018 Stella Dibenedetto

C'è posta per te

Il successo di C’è posta per te non conosce limiti e in vista del nuovo appuntamento, in onda oggi, sabato 17 marzo, in prima serata di canale 5, si preannuncia un altro trionfo della trasmissione regina di ascolti di canale 5. La puntata di sabato scorso che ha visto in studio Belen Rodriguez, Andrea Iannone, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti ha incollato davanti ai teleschermi 5.516.000 spettatori pari al 27.5% di share staccando di oltre sette punti il programma rivale di Raiuno, Ballando con le stelle che, con la prima puntata, ha portato a casa 4.205.000 spettatori pari al 20.4% di share. Un successo senza precedenti quello di C’è posta per te che, ormai da ben ventuno edizioni, è in assoluto uno dei programmi più visti e amati dal pubblico italiano. Il merito, tuttavia, non è solo di Maria De Filippi, ma anche delle storie e degli ospiti che ogni settimana regalano emozioni diverse.

C'È POSTA PER TE: GLI OSPITI DEL 17 MARZO

Se le prime puntate di C’è posta per te sono state animate da sorprese emozionanti di cui sono stati protagonisti i personaggi più importanti della musica, della televisione e del cinema, dalla scorsa settimana, Maria De Filippi ha deciso di regalare un momento di divertimento e svago al proprio pubblico. Ed è quello che accadrà questa sera con Luciana Littizzetto nei panni della vera mattatrice della serata. La famosa Lucianina invierà la posta a cinque personaggi molto diversi tra loro ovvero agli ex gieffini ed oggi conduttori radiofonici Luca Onestini e Raffaello Tonon, all’ex naufraga e soubrette Paola Caruso e alle wags Michela Persico, fidanzata del difensore della Juventus Daniele Rugani ed all’ex moglie del centrocampista del Bologna Blerim Dzemaili, la bellissima Erjona Sulejmani. Quale sarà il messaggio della Littizzetto? Le sorprese, nel corso del lungo momento di cui sarà protagonista, non mancheranno.

MARIA DE FILIPPI REGINA ANCHE DI STILE

Seria, professionale e sempre elegante. Maria De Filippi, il punto di forza di canale 5, è anche una regina assoluta di stile. Non c’è un sabato in cui sbagli nella scelta del look. Gli abiti che Maria De Filippi sceglie d’indossare sono sempre molto sobri, semplici. Di lunghezza media, Maria De Filippi predilige soprattutto tubini. In questa stagione di C’è posta per te ha puntato su creazioni Dior che le calzano a pennello. Merito anche di un fisico snello e in perfetta forma. Dietro il look di Maria De Filippi ci sono i consigli della stylist Anahi Ricca. Nella puntata di questa sera, Queen Mary indosserà un tailleurs bianco formato da giacca e pantalone. Ancora una volta, dunque, il look è assolutamente quello giusto.

