Carlo Cracco/ Dalla stella Michelin persa alla pizza margherita reinventata (Verissimo)

Lo chef Carlo Cracco pronto a raccontarsi nello studio di Verissimo. La recente perdita di una delle sue stelle e il progetto del nuovo ristorante nel cuore di Milano. Anticipazioni.

17 marzo 2018 Francesca Pasquale

Carlo Cracco a Verissimo

Intervistato da Silvia Toffanin, lo chef ed ex giudice di Masterchef, Carlo Cracco si racconta ai microfoni di Verissimo parlando delle ultime vicende che l’hanno visto protagonista ma anche aprendosi e confessando la recente delusione avuta nel perdere una stella. Ricordiamo che negli ultimi giorni lo chef è finito al centro delle polemiche per una novità presentata nel suo nuovo ristorante di Milano ed ossia ha deciso di aggiungere all’interno del suo menù la tradizionale pizza napoletana. Tuttavia da qui sono scaturite una serie di polemiche non soltanto per il suo prezzo, pari a sedici euro, ma anche riguardo alla variante proposta. Infatti la pizza realizzata da Cracco non solo si presentava più scura nell’impasto, la mozzarella di bufala veniva aggiunta solo cruda ed inoltre aveva deciso di inserire pomodorino e origano invece del basilico. Dinnanzi a questa scelta, molte sono state le polemiche e l’opinione pubblica si è divisa. Così Carlo Cracco nelle ultime ore ha deciso di correggere il tiro producendo una nuova specialità che sembrerebbe più simile alla tradizionale pizza napoletana con tanto di basilico e che potrebbe mettere a tacere numerosi clienti del suo ristorante che potrebbero quindi decidere di voler assaggiare la nuova versione proposta.

CARLO CRACCO E LA TROPPA ESPOSIZIONE MEDIATICA

Dinnanzi a cotanto clamore per una pizza, non poteva mancare la domanda di Silvia Toffanin circa la troppa esposizione mediatica, che se da un lato può essere definita positiva e costruttiva e può anche dare molta visibilità, a volte può essere davvero ingombrante nella vita di una persona e può quindi diventare deleteria. Queste le parole di Carlo Cracco che spiegano esattamente il suo pensiero e come lui viva e consideri l’esposizione mediatica: “E’ una parte del nostro lavoro, lo è diventata. Non bisogna pensare che sia la panacea di tutti i mali, ma credo che vada gestita. Nel mio caso non mi tocca. Cerco di fare bene il mio lavoro e qualche volta di fare anche un sorriso”. Viene quindi toccato un argomento molto importante che riguarda un traguardo raggiunto con tanto sacrificio e lavoro che poi ha ricevuto una brutta battuta d’arresto. È cosa ben nota che lo chef Carlo Cracco fosse stato insignito di alcune stelle Michelin, tuttavia non tutti sanno che proprio negli ultimi tempi gli è stata tolta una stella.

CARLO CRACCO: “I CUOCHI MASCHI SONO PIÙ BRAVI A VENDERSI”

Questa decisione l’ha di fatto portato ad una serie di riflessioni che Carlo Cracco ha voluto condividere con Silvia Toffanin spiegando come questa lezione gli serve per cercare sempre di migliorare e fare più che bene il suo lavoro, pronto anche a buttarsi anima e corpo nella nuova avventura del suo ristorante che ha da poco aperto nel cuore di Milano. Quindi, confessando di aver affrontato il tutto anche con un sorriso, Carlo Cracco ha spiegato: “Quando prendi una stella Michelin sei felice, quando te la tolgono un po’ meno. Se succede devi sempre fare una riflessione, per correggerti, migliorarti. Si riparte e si ricomincia da capo”. Inoltre rispetto alla domanda del motivo per il quale vi sono molti più chef uomini affermati e famosi rispetto alle loro colleghe donne, Carlo Cracco precisa: “Forse i cuochi maschi sono più bravi a vendersi, ma ci sono donne chef bravissime molto in gamba, magari non sono così interessate ad apparire”.

