Carolyn Smith/ "Ho ballato con uno sconosciuto" per scardinare il tabù delle malattia (Ballando con le stelle)

Carolyn Smith torna a far parlare di se annunciando di avere nuovamente il cancro e di doverlo combattere. Il suo libro ‘Ho ballato con uno sconosciuto’.

17 marzo 2018 Francesca Pasquale

Carolyn Smith, Ballando con le stelle

Il secondo appuntamento di Ballando con le stelle va in onda questa sera su Rai 1 e vede come sempre Carolyn Smith nelle vesti di presidente di giuria. Nell’ultima settimana, la coreografa è stata al centro dell’opinione pubblica perché a poche ore dall’inizio della prima puntata ha parlato del suo tumore. Non tuttavia quello che ha già combattuto e superato ma piuttosto quello che si è ripresentato nuovamente alla sua porta, annunciando ai suoi fan: ‘l’intruso è tornato’. Carolyn Smith ha quindi spiegato che si tratta dello stesso tipo di tumore del precedente ma che per fortuna, questo è più piccolo e circoscritto. Ha proseguito affermando che dopo essersi sottoposta ad un’ecografia di controllo, ha scoperto della presenza di questa recidiva. Alla rivista Gente a cui ha deciso di affidare il suo racconto, la coreografa ha spiegato che dopo un attimo di sconforto dovuto all’ignoto, ha immediatamente preso coscienza di dover combattere nuovamente sottoponendosi come le è stato consigliato a sedici sedute di chemioterapia, una a settimana e che avranno luogo il venerdì, giorno prima della diretta di Ballando con le stelle.

CAROLYN SMITH, E IL RAPPORTO CON LA MALATTIA

Quello che è certo è che Carolyn Smith non molla ed è pronta ad affrontare questa nuova battaglia con tanto sorriso e positività, proprio come è apparsa ai telespettatori di Rai 1 lo scorso sabato. Grinta e determinazione che, Carolyn Smith mette in tutto ciò che fa. Da qualche mese è infatti uscito il suo libro Ho ballato con uno sconosciuto, che Carolyn Smith sta presentando in giro per l’Italia. Si tratta di un racconto carico di passione sia per la danza che per la vita, nonostante la scoperta di avere il cancro. Cercare di scardinare il tabù che molto spesso porta le persone a voler nascondere la propria malattia o a non volerne parlare, è stato il motore che l’ha spinta in questo splendido progetto di scrittura. Queste le sue parole: “Ho deciso che dovevo usare la mia popolarità per dire al mondo che non c’è nulla di cui vergognarsi. Ecco perché ho scelto di non nascondermi e di continuare anche con il mio lavoro in tv. Il fatto che fossi una ballerina mi ha salvato, noi siamo abituati al dolore e alla fatica che non deve vedersi”. Rispetto invece alla decisione presa ben dieci anni di prendere parte alla giuria di Ballando con le stelle, Carolyn Smith confessa: “Ricordo che all’inizio non volevo accettare: non capivo cosa avrebbe potuto darmi una trasmissione tv dopo tanti anni di carriera. E invece dopo 10 anni sono ancora qua: il rapporto con la gente è il vero regalo di Ballando, anche durante la mia malattia. Ovunque andassi, anche al supermercato c’era qualcuno che mi chiedeva se poteva abbracciarmi perché con il mio messaggio stavo aiutando qualcuno nella sua famiglia”.

