Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser/ Smentite nozze e figli: divano e Verissimo in TV? Vedremo!

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: le ultime sulla coppia, questo pomeriggio guarderanno l'intervista a Verissimo di Francesco Monte e Paola Di Benedetto? Vedremo cosa accadrà...

17 marzo 2018 Valentina Gambino

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, adesso che Francesco Monte è felicemente fidanzato con Paola Di Benedetto, faranno il brindisi della pace? Questo è troppo ma sicuramente, la sorella minore di Belen sarà felice che l'ex abbia ritrovato la serenità tra le braccia di un'altra persona. Durante il Grande Fratello Vip infatti, la modella argentina ha conosciuto l'ex ciclista è tra di loro la passione è stata (quasi) immediata. Inizialmente infatti, la giovane cercava di stare lontana dallo sportivo anche se mostrava tanto disagio e moltissima insofferenza. Il buon Monte, si era immediatamente accorto di questo, fino a farle recapitare un aereo chiedendole cosa le passasse per la testa. Dopo essersi confrontata con Ignazio e aver capito di non poter rinunciare alla passione, la modella ha incontrato l'ex tronista di Uomini e Donne in diretta TV, lasciandolo di sasso e incitandolo a voltare pagina e rifarsi una vita lontano da lei. Per il tarantino quelli sono stati momenti da dimenticare anche se, nonostante il suo cuore fosse spezzato, è indubbio che per "merito" di questo, abbia avuto modo di ritrovare la popolarità perduta.

Cecilia Rodriguez, le difese a Monte sul canna-gate

Cecilia Rodriguez è caduta tra le braccia di Ignazio Moser poco dopo avere lasciato Francesco Monte in diretta. L’ex tronista, ha riconquistato la popolarità e per riscattarsi è stato spedito sull'Isola dei Famosi in cerca di vittoria. L'intento però è morto sul nascere, con il canna-gate sollevato da Eva Henger e tutto ciò che ormai sappiamo. "Sono dell’opinione che non bisogna giudicare le persone. Eva ha detto che si deve curare? Si andasse a curare lei! Francesco è un ragazzo perbene, mi dispiace che sia uscito dall’Isola dei Famosi perché gli avrebbe cambiato la vita. Se si fosse innamorato sarei stata felice per lui”, aveva dichiarato tra le pagine di Chi la bella Cecilia. Il suo augurio quindi, deve avere portato bene. Anche Ignazio poi, mettendo da parte ogni rivalità, durante un confronto a Mattino Cinque, aveva onestamente dichiarato quanto fosse stato esagerato l'accanimento nei confronti di Francesco. Nel frattempo Monte, aveva anche avuto un momento di cedimento, proprio in Honduras ripensando alla sua ex. Cose che capitano e sicuramente passano… ecco perché, tutti hanno voltato pagina.

Cecilia e Ignazio, niente nozze e figli… per adesso

Eva Henger però, dopo il canna-gate si è messa in mezzo affermando anche che tra Cecilia e Francesco dopo il loro incontro, ci fossero state delle tenerezze (e pure un bacio). Anche per questo motivo, gli amici di Striscia la Notizia avevano consegnato il Tapiro d'Oro ad Ignazio Moser, apostrofandolo come il "cornuto" della situazione. Lui, sicuro dei sentimenti provati dalla sua fidanzata e certo di alcun ripensamento (ricordate che poi Monte fu beccato casualmente sotto casa della ex?), ha preso tutto in maniera sportiva. La storia d'amore tra Cecilia e Ignazio quindi, procede a gonfie vele mentre il gossip parlava di nozze segrete in Argentina e figlio in arrivo. “Non è indispensabile il matrimonio per crearsi una famiglia”, ha precisato la sorella di Belen, offrendo già la prima smentita. Tra le pagine di Nuovo poi, il chiarimento sulla gravidanza: “Ho sempre detto che vorrei diventare mamma giovane, ora però lavoro, sono tanto impegnata e giro come una trottola da una parte all’altra. Quando avrò un bambino, mi piacerebbe dargli una vita tranquilla, non voglio lasciarlo certo con la tata. Spero di avere presto una stabilità lavorativa ed essere più serena”. È probabile che Cecilia e il suo fidanzato, questo pomeriggio guardino anche Verissimo per "brindare" alla nuova vita di Francesco Monte… oppure no? Lo scopriremo solo vivendo! (Santo Lucio Battisti che ci tira fuori da tutte le situazioni…).

