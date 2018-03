Cesare Bocci e Alessandra Tripoli/ Video, la nuova sfida dopo il successo (Ballando con le stelle)

Cesare Bocci e Alessandra Tripoli tornano in scena per il secondo appuntamento della stagione di Ballando con le stelle. Confermeranno il successo della prima puntata?

17 marzo 2018 Fabiola Iuliano

Cesare Bocci, concorrente di Ballando con le stelle

Dopo il successo registrato nella prima puntata di Ballando con le stelle, questa sera Cesare Bocci e Alessandra Tripoli dovranno dimostrare di riuscire mantenere alto il loro punteggio in classifica. Il tango portato in scena dalla coppia di ballerini nella prima sfida della stagione ha infatti conquistato i pareri favorevoli della giuria, consapevole di aver trovato in loro due fra i concorrenti più affiatati di questa stagione. A congratularsi con Cesare Bocci, soprattutto colei alla quale ormai da anni è affidato il parere tecnico, Carolyn Smith, che seppur con poche parole ha ammesso di non essere stata delusa. Dopo il laconico commento della coreografa, la parola è passata a Selvaggia Lucarelli, che senza trattenere l'entusiasmo ha definito l'esibizione appena conclusa come quella più riuscita della serata: "Caroline è un po' arida, io direi diamo a Cesare ciò che è di Cesare". Se vi siete persi la performance portata in scena da Cesare Bocci e Alessandra Tripoli, potete cliccare qui e visualizzare il video della loro esibizione.

I PUNTI DI FORZA DEI DUE BALLERINI

Quali sono i punti di forza di Cesare Bocci e Alessandra Tripoli? La coppia, che nel corso della prima puntata di Ballando con le Stelle è riuscita a ottenere 40 punti conquistando l'ambitissimo secondo posto della classifica finale, ha avuto la meglio soprattutto grazie alla straordinaria sinergia con la quale ha sorpreso il pubblico in sala; i due ballerini hanno dimostrato inoltre di riuscire coprire alla perfezione ogni errore e proseguire fino alla fine con una certa professionalità. Sono questi, quindi, i pregi dei due concorrenti, che secondo Roberta Bruzzone, presente nel parterre, si candidano ufficialmente alla "conquista del trono"; dal suo punto di vista, infatti, "gli ingredienti son quelli giusti e l'energia che arriva è enorme", per un successo quasi certamente destinato a ripetersi. Riusciranno i due ballerini del sabato sera di Rai Uno a mantenere altro il loro punteggio anche nella seconda puntata di stasera o dovranno scontrarsi con la prima difficoltà della stagione?

