Dalila di Lazzaro: “A 5 anni la prima violenza sessuale: è stato terribile”. L'attrice, cantante e modella si confessa all'Huffington Post Italia e racconta gli abusi subiti

17 marzo 2018 Silvana Palazzo

Dalila di Lazzaro ha avuto tanti successi, ma anche dolori. Ha perso un figlio a causa di un incidente, due ne ha avuti lei che l'hanno costretta a trascorrere mesi a letto, ma eventi traumatici le sono capitati quando era piccola. «A cinque anni mi hanno violentata. Mi hanno violentata sempre. Sembravo l'attira-stronzi, non so come dire. Ho avuto delle situazioni che mi hanno molto segnato», ha dichiarato l'attrice nell'intervista rilasciata all'Huffington Post. «Mi hanno abusato. È stato terribile», aggiunge, assicurando che il dolore l'ha fatta crescere. A diciassette anni riprova quel dolore: «Mi hanno abusato ancora. Ma io ne ho avuto parecchie. Gli uomini hanno fatto man bassa di questa mia... non me lo aspettavo neanche da certe persone...». Dalila di Lazzaro non ha mai denunciato perché convinta che sarebbe diventato un problema. «Adesso con Weinstein tutte le donne sono meravigliosamente insieme. Ma all'epoca non c'era questa mentalità», ha spiegato l'attrice, cantante e modella.

Nel passato di Dalila di Lazzaro ci sono violenze e abusi che ha provato a dimenticare dicendosi che quegli uomini avevano dei grossi problemi. «Lo avevo raccontato a delle mie amiche, e mi avevano detto di lasciare perdere», ha raccontato all'Huffington Post. Non ha mai provato rabbia, ma tanta pena. Di denunciarli ora non ne vuole sapere: «No. Troppo tardi. Non mi interessa». Nell'intervista ha parlato anche di quel miliardario brasiliano che per starle vicino comprò una tv in Italia: «Mi violentò in un albergo. Era un mio amico. Lo conoscevo da tanti anni. Avevamo molti amici in comune». Anche in quel caso non ha denunciato: «Lo conoscevo molto bene. Avevamo tanti amici in comune. Andavamo spesso in Sardegna. E poi io ero salita nella sua suite perché mi avrebbe dovuto far vedere una cosa al computer. Siccome ero salita in camera, ho pensato: diranno, perché sei salita in camera». Ora però è tutto passato e ormai, assicura, «non me ne frega niente».

