Don Diamont e Hanna Karttunen/ L'esibizione della prima puntata e gli infortuni (Ballando con le Stelle)

Don Diamont, Ballando con le Stelle: l'attore statunitense è pronto per la seconda puntata del talent show di Milly Carlucci, in onda su Rai 1, insieme a Hanna Karttunen.

17 marzo 2018 Fabio Morasca

Don Diamont, seconda puntata di Ballando con le Stelle (Rai 1)

Don Diamont, attore statunitense noto per il ruolo di Bill Spencer che ricopre per la soap opera Beautiful, in onda su Canale 5, è uno dei concorrenti della tredicesima edizione di Ballando con le Stelle, il talent show per vip, dedicato al ballo, condotto da Milly Carlucci e in onda su Rai 1, ogni sabato sera, in prima serata. Don Diamont sta prendendo parte a questa tredicesima edizione di Ballando con le Stelle in coppia con la ballerina professionista Hanna Karttunen. L'attore statunitese, quindi, come già anticipato, attualmente, quindi, è in onda sia su Rai 1 che su Canale 5. Nelle puntate in onda questa settimane a Beautiful, il personaggio di Bill Spencer si è appena sposato con Brooke Logan ed è alle prese con i tentativi di sabotaggio ai danni della Spectra. Per quanto concerne, però, le puntate che stanno andando in onda negli Stati Uniti, invece, Bill Spencer è stato addirittura ferito da un colpo di pistola e si trova all'ospedale, tra la vita e la morte. Ad aver premuto il grilletto, potrebbe essere stata sua nipote Caroline Spencer.

DON DIAMONT MOLTO CORTEGGIATO

Tornando alla sua avventura a Ballando con le Stelle, stando ad un'indiscrezione pubblicata sul settimanale Spy, Don Diamont avrebbe particolarmente colpito l'attenzione di una concorrente sempre in gara nel talent show condotto da Milly Carlucci. La diretta interessata risponderebbe al nome di Eleonora Giorgi che avrebbe un debole per l'affascinante attore proveniente da Beautiful. Più in generale, Don Diamont sarebbe uno dei concorrenti più corteggiati nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle. Com'è già noto, però, l'attore statunitense è sentimentalmente super impegnato, essendo felicemente sposato con Cindy Ambuehl da circa sei anni. La coppia, però, vive una storia d'amore che va avanti da circa 16 anni. Don Diamont e Cindy Ambuehl sono genitori di due gemelli, Anton e Davis, che sono nati nel 2003. Cindy Ambuehl lavora nel mondo della moda e dell'architettura, dopo aver avuto una serie di esperienze nel mondo dello spettacolo come attrice e produttrice. Don Diamont, per la cronaca, ha anche altri quattro figli.

LA PRIMA ESIBIZIONE DI DON DIAMONT

Durante la prima puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato scorso su Rai 1, Don Diamont e Hanna Karttunen si sono esibiti con un Paso Doble. La giuria composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Caroline Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto ha deciso di assegnare alla loro esibizione un voto pari a 30. L'avventura di Don Diamont a Ballando con le Stelle è iniziata subito con una difficoltà: l'attore statunitense, infatti, ha avuto un infortunio in sala prove durante la preparazione della sua esibizione. Don Diamont, però, non si è lasciato abbattere e, in occasione del filmato di presentazione andato in onda su Rai 1 durante la prima puntata, ha dichiarato che non avrebbe mai rinunciato all'opportunità di Ballando con le Stelle, nemmeno se gli "avessero amputato una gamba". Don Diamont, per la precisione, ha avuto ben due infortuni durante queste prime settimane di preparazione. L'attore statunitense ha anche dichiarato di essere rimasto molto colpito dalla sua partner, al momento del loro primo incontro.

© Riproduzione Riservata.