E’ arrivata la felicità 2 dopo Domenica In/ Cambio di orario per la fiction in onda su Rai 1

Cambio di programmazione per la fiction Rai “E’ arrivata la felicità 2”. La serie televisiva italiana con protagonisti gli attori Claudia Pandolfi e Claudio Santamaria, non verrà più trasmessa il martedì sera, bensì, la domenica pomeriggio. I dirigenti della televisione pubblica addetti al palinsesto, hanno infatti pensato di inserire la nuova puntata della fiction di cui sopra, all’interno del programma domenicale di Rai Uno, Domenica In. Nel dettaglio, la puntata verrà trasmessa a partire dalle ore 16:35, con il contenuto domenicale condotto da Cristina Parodi, che perderà quindi una mezz’ora di show. Una scelta a dir poco azzardata quella di trasmettere “E’ arrivata la felicità 2”, in quella fascia e in quel giorno. Prima di tutto, è un orario in cui spesso e volentieri la gente non è davanti al teleschermo, secondariamente, non bisogna dimenticare la concorrenza, capitanata da Barbara D’urso e da Domenica 5, campioni di ascolti.

LE PROTESTE DEI FAN

I fan della serie tv Rai stanno già gridando alla scandalo, ed in effetti non hanno tutti i torti. Spostarla su Rai Due, magari mantenendo il martedì o eventualmente il mercoledì, sarebbe stata senza dubbio una mossa più ragionata, anche perché gli ascolti fatti registrare nelle scorse puntate sono pari a circa 2.5 milioni di telespettatori, numeri senza dubbio interessanti per il secondo canale della tv pubblica. Tra l’altro, inizialmente, si era optato per la messa in onda questa sera, sabato 17 marzo, su Rai Due, ma all’ultimo molto sono stati cambiati ulteriormente i palinsesti. Le restanti sei puntate saranno quindi trasmesse ancora sulla rete ammiraglia Rai ma in un orario di certo non proprio congeniale per i fan.

