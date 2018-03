ERJONA SULEJMANI/ Chi è? L’ex moglie di Dzemaili ospite su Canale 5 (C’è posta per te)

Erjona Sulejmani, ex moglie del calciatore svizzero Blerim Dzemaili, sarà nello studio di Maria De Filippi per rispondere ad un invito di Luciana Littizzetto.

17 marzo 2018 Francesca Pasquale

Erjona Sulejmani a C’è posta per te

Nella prima serata di Canale 5 va in onda una nuova appassionante e scoppiettante puntata di C’è posta per te nella quale ad imperversare sarà soprattutto Luciana Littizzetto che a quanto pare, ha inviato cinque inviti ad altrettanti personaggi per un motivo non ancora chiarito. Tra i cinque personaggi famosi c’è anche l’affascinante modella albanese Erjona Sulejmani, ormai ex moglie del centrocampista svizzero Blerim Dzemaili attualmente in forza al Bologna di Roberto Donadoni. La modella negli ultimi mesi è stata spesso e volentieri oggetto di articoli e scoop dei giornali e di siti di gossip per via della crisi matrimoniale con lo stesso Dzemaili condita di tante questioni e scontri a distanza. Una questione su cui ha voluto far chiarezza pubblicando un post su Instagram nel quale ha scritto: “Mio marito non mi ha tolto il cognome e non è ex. Prima di criticare bisogna riempire le voragini di ignoranza, soprattutto giuridiche. Comunque sia, mio marito l’ho lasciato io. Con il coraggio e la dignità che tante donne non hanno, preferendo tenersi i vantaggi della ricchezza a costo di qualsiasi umiliazione e violenza psicologica”.

ERJONA SULEJMANI, IN ARRIVO UN LIBRO BOLLENTE?

In una delle ultime interviste rilasciate da Erjona Sulejmani, moglie di Blerim Dzemaili ed ossia prima che fosse sancita ufficialmente la fine della loro storia d’amore, la modella albanese ha parlato del grande amore che la lega alla città di Napoli, della sua preferenza nei confronti della mozzarella di bufala, del dispiacere per la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali che si terranno fra un paio di mesi in Russia. Tuttavia nell’intervista ha annunciato l’uscita in un prossimo futuro di un libro che lei stessa ha definito bollente e nel quale andrà a raccontare tutti i segreti degli spogliatoi di Serie A: “Spesso torniamo a Napoli per passare del tempo con i nostri amici e mangiare la mozzarella di bufala che adoro e consumerei in quantità industriali. Cosa mi manca di più della città? Il calore delle persone. Abbiamo provato una grande amarezza per l’eliminazione dell’Italia. Mi dispiace per quei calciatori che non potranno essere in Russia, a cominciare da Buffon.. Uscirà presto e sarà bollente: racconterò tutti i segreti e ciò che succede all’interno degli spogliatoi di serie A”.

LA REGINA DEI SOCIAL

Erjona Sulejmani è stata una delle protagoniste del programma Le capitane, andato in onda su Spike e dedicato alle donne del calcio. In uno dei passaggi di una intervista rilasciata al portale Affaritaliani.it, l’ex moglie di Blerim Dzemaili ha avuto modo di parlare del suo rapporto con i social ed in particolare del grandissimo seguito che ha sui vari network, dovuto anche ad un fisico mozzafiato. Tuttavia Erjona Sulejmani ha fatto presente come il suo principale scopo sia quello di condividere la quotidianità con i propri fan: “Io regina dei social? Racconto la mia vita quotidiana, non c'è solo la donna sexy, ma quello che capita nelle mie giornate. Sono una donna normale, poi ho avuto anche la fortuna di essere carina, grazie a Dio, e ben venga”. Tra l’altro qualche settimana fa l’ex moglie del centrocampista del Bologna ha alzato un polverone con alcune dichiarazioni rilasciate nel programma dedicato alle compagne dei calciatori su Spike. Nello specifico la Sulejmani ha etichettato Milano come la città delle escort.

