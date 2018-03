Eleonora Giorgi, Ballando con le stelle/ La peggiore della prima puntata: "Sono pronta per la rivincita"

Eleonora Giorgi si racconta al settimanale Oggi: l'avventura a Ballando con le stelle e l'ultimo posto in classifica, l'amore e l'opinione sullo scandalo molestie.

17 marzo 2018 Annalisa Dorigo

La partenza di Eleonora Giorgi a Ballando con le stelle non è stata delle migliori. La sua esibizione dello scorso sabato, in coppia con Samuel Peron, ha ottenuto parecchie critiche da parte dei giudici a partire da Guillermo Mariotto, che ha giudicato la sua esibizione con un drastico zero. Se non fosse stato per la scelta di non eliminare nessuno nella prima puntata del talent show vip, l'attrice sarebbe stata la prima esclusa di questa edizione anche se quanto accaduto non l'ha per nulla demoralizzata. Al contrario, nelle pagine di Oggi, la Giorgi ha espresso la sua contrarietà per quanto accduto, dicendosi certa che Mariotto si sia espresso in maniera tanto dura nei suoi confronti con un intento ben preciso: "Guillermo Mariotto mi ha dato zero? Lo ha fatto solo per mettersi in mostra, è stato ingiusto (..) È inadeguato e ora il pubblico lo sta massacrando sui social". Ecco perché lei non è affatto demoralizzata e, forte soprattutto del sostegno del pubblico, continua ad allenarsi con il massimo impegno per ottenere la sua rivincita sul giudice.

ELEONORA GIORGI E BALLANDO CON LE STELLE

Intervistata dal settimanale Oggi, Eleonora Giorgi ha confessato di avere deciso di partecipare a Ballando con le stelle 2018 per divertirsi, pur consapevole di essere un 'legno': "Per me è come stare al college. Ho iniziato a lavorare a 18 anni, non ho fatto l'università, non ho avuto una giovinezza normale con il fidanzato, gli amici, le gite. Qui mi diverto." L'attrice non ha mai amato il contatto fisico, forse perchè la madre (di origini ungheresi) ha sempre evitato gli abbracci. Proprio per questo non pensa al suo futuro nel mondo dello spettacolo, ancor peggio se al fianco di un toy boy. Quando le luci della ribalta si spegneranno, potrebbe persino decidere di dedicarsi completamente alla spiritualità. Ma alla domanda se voglia ritirarsi in convento, come qualcuno ha ipotizzato, la Giorgi ha voluto chiarire: "Non ora, queste cose sono serie e non vorrei offendere chi davvero ha dedicato la sua vita alla spiritualità. Ma un giorno, non escludo di percorrere la vita del raccoglimento".

LO SCANDALO MOLESTIE

Per quanto riguarda l'amore, Eleonora Giorgi non è interessata ad avere una relazione. Dopo la fine del suo matrimonio, ha avuto una storia con un uomo del suo passato ma si è resa conto di non essere disposta a condividere tale affetto: "È durata un anno, poi non ce l'ho fatta più. Gli uomini hanno bisogno di attenzioni e io ho amato troppo, troppo vissuto, ora voglio pensare a me". In passato non sono mancate le disavventure, con alcuni riferimenti alle molestie da lei subite da parte di un famoso attore e di alcuni uomini della politica. In entrambi i casi è riuscita ad evitare complicazioni, ma l'attrice è sorpresa della mancanza di solidarietà evidenziata in Italia nei confronti delle donne vittime di abusi: "Siamo ancora piagate da una cultura maschilista. La gogna mediatica è utile, perché chi è abituato a molestare ora ha paura (...) Io adoro gli uomini, ma se hanno la debolezza del sesso, è la fine".

